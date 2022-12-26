Месси не просил «ПСЖ» о возможности показать Кубок мира на «Парк де Пренс»

не хотел показывать Кубок мира на домашнем стадионе « ».

По информации Артура Перро, нападающий не просил «ПСЖ» о возможности представить чемпионский трофей на стадионе « ». В клубе такой вариант не обсуждают.

Ранее появилась информация о желании Месси показать Кубок Мира на «Парк де Пренс». Писали, что «ПСЖ» опасается реакции Килиана Мбаппе и французских фанатов на это.