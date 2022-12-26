Месси не просил «ПСЖ» о возможности показать Кубок мира на «Парк де Пренс»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу болельщики Парк де Пренс ЧМ-2022 стадионы Футбол

Лионель Месси не хотел показывать Кубок мира на домашнем стадионе «ПСЖ».

По информации Артура Перро, нападающий не просил «ПСЖ» о возможности представить чемпионский трофей на стадионе «Парк де Пренс». В клубе такой вариант не обсуждают.

Ранее появилась информация о желании Месси показать Кубок Мира на «Парк де Пренс». Писали, что «ПСЖ» опасается реакции Килиана Мбаппе и французских фанатов на это.

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34 комментария

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Уффф... отлегло.
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Пошлю любого, кто против футбола!
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Ответ Merdan Jumageldiyew
а Рон здесь причем ? хейтер
Чтобы такие как ты не расслаблялись и знали, кто инстасамка с пафасом, а кто полная противоположность....вот если бы это до вас доходило еще
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frog19
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Потому что этот кубок ему там в зад затолкают собственные фанаты ПСЖ.
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Алексей Туроверов
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Ответ frol92
Хорошо в современном мире СМИ работать: написал информацию со ссылкой на "надёжный источник в структуре клуба", а на следующий день опроверг. По сути ничего за 2 дня не изменилось, вернулись к исходной точке, а 2 новости готовы🤡
Проблема в том, что в современной журналистике исчез институт репутации как журналиста, так и издания. Можно врать с три короба и заявлять все, что угодно и в бесчисленном потоке новостей никому и в голову не придёт разбираться в источниках. Влетело-вылетело. Раньше общественность более требовательна была, а сейчас потребляет всё подряд.
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Alan Besolov
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Ответ Xm.md
Еще интереснее реакция двуличных хомячков на подобные новости. Если такая новость про Месси, то все осуждают сми. Если про Роналду, то хомячки верят каждому слову.
Это называется репутация. У Рона не самая лучшая за пределами поля, сам себя закапывать начал
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Merdan Jumageldiyew
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Ответ Mardan Ibragimow
Он ето заслужиль!!!
ни ето а это ))) я не думаю что он знает кто такой ПСЖ ))) и какой клуб Месси )))
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Merdan Jumageldiyew
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Ответ Blaumerc
То что Месси не хотел показывать кубок на Парк де Пренс утка и фейк. А то что было недавно, на счет того что Месси хочет показать кубок на Парк де Пренс полная правда. Главное не перепутать.
ему не выгодно теперь ))) 1,5 года пешком ходил ))) и 60 лямов получал
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Merdan Jumageldiyew
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Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Если бы Рон выйграл ЧМ, он бы в каждом городе Португалии был бы и в клубах где он играл раньше, даже в МЮ
а Рон здесь причем ? хейтер
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Merdan Jumageldiyew
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Ответ Romeo Yankovich
Это ПСЖ должны просить, для них это престиж. Ведь Месси такую форму набрал в этом клубе к чемпионату мира. Чтоб люди потом говорили "смотрите, как в ПСЖ готовят к чемпионату мира". Ведь там ещё есть и Мбаппе. Реклама есть реклама
а Месси здес причем? в тм году он всего лишь12 голов забил за ПСЖ ))) в ПСЖ защитники даже больше забивают всяким Тулузам
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Merdan Jumageldiyew
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Ответ che kaif
Кубком Чм Париж не удивишь)) давай Лео лучше ЛЧ возьми
этого ни когда не будет ))) УЕФА не продает матчи ))))
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Нелицеприятный
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Месси вообще не похож на человека, который бы просил о чем-то подобном.
Дело не во Франции и Париже, я сильно сомневаюсь, что даже будучи в Барсе он бы просил об этом.
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Merdan Jumageldiyew
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Пуст попробует ))) Мбаппе его выгнет от туда, он таки так там не нужен.
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Xm.md
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Ответ frol92
Хорошо в современном мире СМИ работать: написал информацию со ссылкой на "надёжный источник в структуре клуба", а на следующий день опроверг. По сути ничего за 2 дня не изменилось, вернулись к исходной точке, а 2 новости готовы🤡
Еще интереснее реакция двуличных хомячков на подобные новости.
Если такая новость про Месси, то все осуждают сми. Если про Роналду, то хомячки верят каждому слову.
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MK Gamer
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Ответ Пирс Морган
Люди что-то другое ожидали?)
от Пирса вполне )
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Иван Бень
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fake news как обычно
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otchim kaloeda
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Ответ Mardan Ibragimow
Он ето заслужиль!!!
Кубок чемпиона мира да,Заслужиль!!!
етот кубок он давно заслуживаль..
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SiberMK
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Также ранее появилась информация о подписанном контракте ПСЖ с Эмилианом Мартинесом. Игрок будет выступать в парижском клубе пожизненно, зп в районе 200 миллионов в год, подытожили СМИ
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Я Гражданин Мира
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Ответ frol92
Хорошо в современном мире СМИ работать: написал информацию со ссылкой на "надёжный источник в структуре клуба", а на следующий день опроверг. По сути ничего за 2 дня не изменилось, вернулись к исходной точке, а 2 новости готовы🤡
Вот это заработок!
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che kaif
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Кубком Чм Париж не удивишь)) давай Лео лучше ЛЧ возьми
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Romeo Yankovich
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Сми рабатоает как сборная Испания . В Испании пас для паса. В СМИ новость для новости
Глядя твою ленту - то ты любишь такое. Везде хейтить пытаешься. Так что не тебе о таком рассуждать
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Химчанин Юран
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Сразу было понятно, что Месси о таком не попросит. Мне кажется только хейтеры поверили этому вбросу
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Семен Войнов
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Изначально было понятно , что Месси не просил об этом . Тем более играли в финале против .
Все правильно!
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Mr Hgaar
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Вброс обломался.
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Romeo Yankovich
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Это ПСЖ должны просить, для них это престиж. Ведь Месси такую форму набрал в этом клубе к чемпионату мира. Чтоб люди потом говорили "смотрите, как в ПСЖ готовят к чемпионату мира". Ведь там ещё есть и Мбаппе. Реклама есть реклама
+2
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DJIGURDEZ
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но шум хейтеров уже было не остановить
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