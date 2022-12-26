Месси не просил «ПСЖ» о возможности показать Кубок мира на «Парк де Пренс»
Лионель Месси не хотел показывать Кубок мира на домашнем стадионе «ПСЖ».
По информации Артура Перро, нападающий не просил «ПСЖ» о возможности представить чемпионский трофей на стадионе «Парк де Пренс». В клубе такой вариант не обсуждают.
Ранее появилась информация о желании Месси показать Кубок Мира на «Парк де Пренс». Писали, что «ПСЖ» опасается реакции Килиана Мбаппе и французских фанатов на это.
Дело не во Франции и Париже, я сильно сомневаюсь, что даже будучи в Барсе он бы просил об этом.
Если такая новость про Месси, то все осуждают сми. Если про Роналду, то хомячки верят каждому слову.
етот кубок он давно заслуживаль..
Все правильно!