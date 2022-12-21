Месси хочет показать Кубок мира на «Парк де Пренс». «ПСЖ» опасается реакции Мбаппе и французских фанатов
Лионель Месси хочет презентовать Кубок мира на следующем домашнем матче «ПСЖ».
По информации Goal, нападающий сборной Аргентины попросил руководство клуба позволить ему показать трофей болельщикам. Однако в клубе не уверены, что позволят ему это сделать.
Основная проблема, по мнению руководства, заключается в том, что сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла сборную Франции. Кроме того, руководство обеспокоено возможной реакцией Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик в этом матче.
28 декабря «ПСЖ» сыграет дома в Лиге 1 со «Страсбуром».
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