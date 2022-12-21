Месси хочет показать Кубок мира на «Парк де Пренс». «ПСЖ» опасается реакции Мбаппе и французских фанатов

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Лионель Месси хочет презентовать Кубок мира на следующем домашнем матче «ПСЖ».

По информации Goal, нападающий сборной Аргентины попросил руководство клуба позволить ему показать трофей болельщикам. Однако в клубе не уверены, что позволят ему это сделать.

Основная проблема, по мнению руководства, заключается в том, что сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла сборную Франции. Кроме того, руководство обеспокоено возможной реакцией Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик в этом матче.

28 декабря «ПСЖ» сыграет дома в Лиге 1 со «Страсбуром».

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