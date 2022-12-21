Месси хочет показать Кубок мира на «Парк де Пренс». «ПСЖ» опасается реакции Мбаппе и французских фанатов

хочет презентовать Кубок мира на следующем домашнем матче « ».

По информации Goal, нападающий сборной попросил руководство клуба позволить ему показать трофей болельщикам. Однако в клубе не уверены, что позволят ему это сделать.

Основная проблема, по мнению руководства, заключается в том, что сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла сборную . Кроме того, руководство обеспокоено возможной реакцией , оформившего хет-трик в этом матче.

28 декабря «ПСЖ» сыграет дома в Лиге 1 со «Страсбуром».

Морган о Месси: «Почему он разрешает Мартинесу унижать Мбаппе? Это его партнер по «ПСЖ». Некрасиво»