Антонио Кассано: «У 35-летнего Месси за 7 игр 7 голов и 4 ассиста – никто не делал ничего подобного. Он взял сборную Аргентины за руку и отвел на вершину мира»

Теги ПСЖ Лионель Месси Антонио Кассано лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Экс-форвард «Ромы» Антонио Кассано дал оценку игре аргентинцу Лионелю Месси на ЧМ-2022.

«В 35 лет он за семь матчей забил 7 голов и отдал 4 результативных паса. Если кто-нибудь найдет игрока, который в 35 лет покажет на чемпионате такую же игру, окажет решающее влияние во всех матчах, будет играть так же стабильно – я готов его выслушать.

Но никто никогда не делал ничего подобного. Причем в этой хорошей команде два мальчика, Энцо Фернандес и Хулиан Альварес, начинали турнир на скамейке, а Ди Мария проявил себя только в финале.

А он взял их всех за руку и отвел на вершину мира. Он сделал нечто немыслимое. Он играл на нескольких позициях, играл в роли девятого, десятого, одиннадцатого, седьмого, восьмого номеров, как говорит Гвардиола. И был лучшим.

Я рад за него, за его семью, они настрадались из-за прежних поражений Аргентины», – отметил Кассано.

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59 комментариев

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Mardan Ibragimow
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Ответ benjamin92
Ты же говорил, что Рончик лучший в истории позорище
А ты што смотри у все коментарии кассано он никогда рон лучший не сказал слепой
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perfekte
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Ответ Alexsangr
У тебя комплексы что ли к Лео?)))
к айдолам и фанатикам.
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Alexsangr
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Ответ perfekte
ну давай я не буду писать про Месси, пишите сами хвалебное только какой он величайший и все это будет похоже на фанатичный паблик про k-pop айдола, хотя любая новость про Месси после ЧМ такая и есть.
У тебя комплексы что ли к Лео?)))
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perfekte
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Ответ Alexsangr
Не пиши мне свой бред, не трать мое время и свое.
ну давай я не буду писать про Месси, пишите сами хвалебное только какой он величайший и все это будет похоже на фанатичный паблик про k-pop айдола, хотя любая новость про Месси после ЧМ такая и есть.
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demchuk79
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Победа Аргентины и лично Месси похоже на сказку
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Surviving
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За руки держались эмир и инфантино.
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Alexsangr
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Ответ Пацанчик реальный
Он просто старше 17
Он просто глупее
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Alexsangr
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Ответ perfekte
далеко не факт, что лучший, я лично считаю Зидана лучшим в истории, но я не отрицаю, что Месси в топ-10 величайших, просто ему как бы кололи гормон роста, в том числе поэтому он в 35 лет на уровне остаётся, Зидан в теле старика в футболе оставил, как минимум, не меньший след и его так не рекламировали при этом как Месси.
Не пиши мне свой бред, не трать мое время и свое.
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Пацанчик реальный
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Ответ Amsterdam
Ты нормальный?
Он просто старше 17
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Amsterdam
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Ответ perfekte
далеко не факт, что лучший, я лично считаю Зидана лучшим в истории, но я не отрицаю, что Месси в топ-10 величайших, просто ему как бы кололи гормон роста, в том числе поэтому он в 35 лет на уровне остаётся, Зидан в теле старика в футболе оставил, как минимум, не меньший след и его так не рекламировали при этом как Месси.
Ты нормальный?
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Я Гражданин Мира
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Ответ Итачи Учиха
Вчитайтесь в слова Кассано, а потом перечитайте ещё раз мой комментарий.
Я всё прекрасно читал.
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Итачи Учиха
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Ответ Я Гражданин Мира
А вы хотели в прямом смысле в одиночке взял трофей?
Вчитайтесь в слова Кассано, а потом перечитайте ещё раз мой комментарий.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Вадим Федоров
Ой хватит.... Надоело слушать... Канте круче его.... Вышел из дна и стал мировой звездой... Без помощи каких то... Хави Иньесты Пуйоля и всей шайки
А кто такой канте?
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Я Гражданин Мира
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Ответ Sevuska
Из них 5 пенальти . И если бы не золотая рука фалоса не видать мессе ничего на этом мундиале как своих ушей .
Уважаемый смотрите на внимательно результат.
Не стесняйтес .
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perfekte
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Ответ Alexsangr
А ведь после СА мало кто верил в Аргентину и только Лео сказал - верте в сборную, мы вас не подведем. Аргентина - Чемпион Мира Месси - Величайший в истории
далеко не факт, что лучший, я лично считаю Зидана лучшим в истории, но я не отрицаю, что Месси в топ-10 величайших, просто ему как бы кололи гормон роста, в том числе поэтому он в 35 лет на уровне остаётся, Зидан в теле старика в футболе оставил, как минимум, не меньший след и его так не рекламировали при этом как Месси.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Митрандир цвета хаки
Нет, это не так работает друже. То, что он вытащил такую дохлую команду в финал на своем горбу, что-то да значит. Вернее это значит ровно то, что тебе и подобной невнимательной массе прямо вдалбливает в уши мистер Кассано.
Эти люди проста знает что это так но не признают этого.
Это не сильная страна человека
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Men77
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Ответ Итачи Учиха
Месси, конечно, выдал прекрасный перформанс. Но без помощи партнёров, которые дорабатывали за ним в обороне и помогали в атаке, он бы не взял трофей.
Ну естественно, а ты думаешь Марадона в 86 году защищался и в воротах отбивал? Или про 90й год, когда все говорят , что Марадона вытащил в финал, в полуфинале итальянцев по пенкам выиграли, где вратарь 2 пенки отбил. Но никто сейчас это даже не вспоминает.
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Я Гражданин Мира
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Ответ 2ran
Все эти громкие сова про "взял и поднял на вершину" и "настрадались" ничего бы не стоили, просто перекинь бы французский нападающий Мартинеса на 120+ минуте финального матча. Тот же "специалист " Кассано писал бы сегодня про величие Франции и заслуженное чемпионство Мбаппе.
А до этого два момента запорол Лаутаро вы этого не заметили?
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Я Гражданин Мира
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Ответ Пилипенко Дмитрий
А с пенальти сколько голов ?
Вы смотрите результат!
А результат кубок мира.
Надеюсь всё понятно вам теперь.
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Вадим Федоров
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Ответ Химчанин Юран
Тяжело вам живётся в этом мире. Одни заговоры
Ну раз ты такой любитель футбола.... То начни прям с первого матча Аргентины... Пенальти
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feral t.
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Ответ 2ran
Все эти громкие сова про "взял и поднял на вершину" и "настрадались" ничего бы не стоили, просто перекинь бы французский нападающий Мартинеса на 120+ минуте финального матча. Тот же "специалист " Кассано писал бы сегодня про величие Франции и заслуженное чемпионство Мбаппе.
Если бы Лаутаро Мартинес реализовал 2 голевых момента в доп. первом тайме, то никаких бы пенок не было бы.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Итачи Учиха
Месси, конечно, выдал прекрасный перформанс. Но без помощи партнёров, которые дорабатывали за ним в обороне и помогали в атаке, он бы не взял трофей.
А вы хотели в прямом смысле в одиночке взял трофей?
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Я Гражданин Мира
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Кассано красава!
Всё поставил по полочкам
Абсолютно верно, всё что говарил.
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Вадим Федоров
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Ответ f9rbjygrmn
Причём тут канте??? Пей таблетки
Можно было писать тут метод я б сказал кто ты.... А так ты Вася
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Men77
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Ответ Sevuska
Из них 5 пенальти . И если бы не золотая рука фалоса не видать мессе ничего на этом мундиале как своих ушей .
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