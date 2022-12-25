Каррагер сравнил Хаманна с Месси: «Он берег лучшие моменты для игр, а на тренировках прогуливался»
Джейми Каррагер сравнил экс-партнера по «Ливерпулю» Дитмара Хаманна с Лионелем Месси.
– Кто был никудышным на тренировках, но всегда включался в матчах?
– Диди Хаманн. Да, я бы сказал, что это про него. Он просто отрабатывал тренировки, прогуливаясь по полю и прохлаждаясь.
Он был немного похож на Месси на этом чемпионате мира, просто прогуливался [по полю], хотя он не стал бы обводить кого-то и забивать! Он приберегал свои лучшие моменты для матчей, – рассказал бывший защитник «Ливерпуля».
Доминатор
У вас нет аргументов, кумир с треском проиграл.
Что вам остается?
Правильно, плакать о пенальти и заниматься самовнушением.
Печальное зрелище.