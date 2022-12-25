Каррагер сравнил Хаманна с Месси: «Он берег лучшие моменты для игр, а на тренировках прогуливался»

Теги ПСЖ Ливерпуль Джейми Каррагер Дитмар Хаманн премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 ахахаха Футбол

Джейми Каррагер сравнил экс-партнера по «Ливерпулю» Дитмара Хаманна с Лионелем Месси.

– Кто был никудышным на тренировках, но всегда включался в матчах?

– Диди Хаманн. Да, я бы сказал, что это про него. Он просто отрабатывал тренировки, прогуливаясь по полю и прохлаждаясь.

Он был немного похож на Месси на этом чемпионате мира, просто прогуливался [по полю], хотя он не стал бы обводить кого-то и забивать! Он приберегал свои лучшие моменты для матчей, – рассказал бывший защитник «Ливерпуля».

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7 комментариев

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zzzeeerrrooo
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Ответ Великий Алонсо
Жалость к фанатикам Месси. Все таки вечные комплексы на фоне доминирования Криштиану.
🤣🤣🤣
Доминатор
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Великий Алонсо
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Ответ Alexsangr
Тут уже жалость к фанатам Роналду. У вас нет аргументов, кумир с треском проиграл. Что вам остается? Правильно, плакать о пенальти и заниматься самовнушением. Печальное зрелище.
Жалость к фанатикам Месси. Все таки вечные комплексы на фоне доминирования Криштиану.
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Айлин 1990
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Ответ А. Мостовой
разница в том что Хаманну не ставили пенальти в каждой игре из жалости
И это говорит фанат Роналду. Который больше всех в истории футбола бил пенальти)))))
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Юрий Кечко
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Ответ Alexsangr
Тут уже жалость к фанатам Роналду. У вас нет аргументов, кумир с треском проиграл. Что вам остается? Правильно, плакать о пенальти и заниматься самовнушением. Печальное зрелище.
Причём даже если убрать голы с пенальти у Месси 3+4 у Рончика зеро-зеро)))
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damondiamond
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Мне кажется, что у Хаманна и Месси немного разные причины прогулки по полю
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Alexsangr
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Ответ А. Мостовой
разница в том что Хаманну не ставили пенальти в каждой игре из жалости
Тут уже жалость к фанатам Роналду.
У вас нет аргументов, кумир с треском проиграл.
Что вам остается?
Правильно, плакать о пенальти и заниматься самовнушением.
Печальное зрелище.
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А. Мостовой
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разница в том что Хаманну не ставили пенальти в каждой игре из жалости
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