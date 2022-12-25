Каррагер сравнил Хаманна с Месси: «Он берег лучшие моменты для игр, а на тренировках прогуливался»

сравнил экс-партнера по «Ливерпулю» с .

– Кто был никудышным на тренировках, но всегда включался в матчах?

– Диди Хаманн. Да, я бы сказал, что это про него. Он просто отрабатывал тренировки, прогуливаясь по полю и прохлаждаясь.

Он был немного похож на Месси на этом чемпионате мира, просто прогуливался [по полю], хотя он не стал бы обводить кого-то и забивать! Он приберегал свои лучшие моменты для матчей, – рассказал бывший защитник « ».