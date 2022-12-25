Властимил Петржела: «Переход в Азию отбросит российский футбол на 5-10 лет назад. Я бы отправил легионеров «Зенита» домой и дал шанс молодым российским игрокам»
Властимил Петржела высказался о возможном переходе РФС в Азию.
– У России нет другого выбора, вас примет только Азия. Российский футбол будет отброшен на 5-10 лет назад, если это все-таки произойдет. В Азии низкий уровень футбола. Если этот переход случится, клубы должны дать шанс играть только молодым российским игрокам, а не легионерам.
– Уйдут ли иностранцы из «Зенита»?
– Они наемники, им плевать, где играть, потому что клуб платит сумасшедшие деньги. Я бы отправил их всех домой и дал шанс молодым российским игрокам. Это будущее российского футбола, дайте им шанс! – заявил бывший тренер «Зенита».
Вот там то в финансах разбираются.
И поменять заодно пару решений.
И желательно не только футбол.
Было бы вообще идеально.
1) По моему мнению 10 лет назад РПЛ и российский футбол в целом был сильнее. Я не вижу ничего плохого, чтобы откатиться на 10 лет назад :)
2) Вариант с получением практики молодыми игроками в остальных 35 клубах РПЛ и ФНЛ не рассматривается? Надо обязательно в Зените наигрывать, предварительно разрушив всё, что строил последние годы Семак?
3) Что значит "отправить домой легионеров"? Они стоят денег. Пан, вы их покупали? Нет. Не вам и отпускать :)
4) На примере Локомотива мы уже видели к чему приводят "резкие смены стратегии развития, со ставкой на молодых и перспективных". Спасибо, не надо нам такого счастья.
В СССР количество жителей доходило до 350 000 000, а в РФ и до 150 000 000 не дотягивает 🤷🏼♂️
за счет Зенита...