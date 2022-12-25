Властимил Петржела: «Переход в Азию отбросит российский футбол на 5-10 лет назад. Я бы отправил легионеров «Зенита» домой и дал шанс молодым российским игрокам»

Теги Зенит премьер-лига Россия УЕФА Властимил Петржела Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Властимил Петржела высказался о возможном переходе РФС в Азию.

– У России нет другого выбора, вас примет только Азия. Российский футбол будет отброшен на 5-10 лет назад, если это все-таки произойдет. В Азии низкий уровень футбола. Если этот переход случится, клубы должны дать шанс играть только молодым российским игрокам, а не легионерам.

– Уйдут ли иностранцы из «Зенита»?

– Они наемники, им плевать, где играть, потому что клуб платит сумасшедшие деньги. Я бы отправил их всех домой и дал шанс молодым российским игрокам. Это будущее российского футбола, дайте им шанс! – заявил бывший тренер «Зенита». 

 

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17 комментариев

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Алексей ПК
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Ответ Nikolay Stavrogin
А можно на 12-15 лет назад откатить? И поменять заодно пару решений. И желательно не только футбол. Было бы вообще идеально.
если бы Янукович разогнал майдан, могли бы уже жить в едином государстве, тихо, мирно и спокойно, во всем отношениях лучше
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Ответ Брулин
Комментарий удален пользователем
Сказал фанат рычаглоны)
Вот там то в финансах разбираются.
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Nikolay Stavrogin
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А можно на 12-15 лет назад откатить?
И поменять заодно пару решений.
И желательно не только футбол.
Было бы вообще идеально.
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Злодей Спб
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По пунктам:
1) По моему мнению 10 лет назад РПЛ и российский футбол в целом был сильнее. Я не вижу ничего плохого, чтобы откатиться на 10 лет назад :)
2) Вариант с получением практики молодыми игроками в остальных 35 клубах РПЛ и ФНЛ не рассматривается? Надо обязательно в Зените наигрывать, предварительно разрушив всё, что строил последние годы Семак?
3) Что значит "отправить домой легионеров"? Они стоят денег. Пан, вы их покупали? Нет. Не вам и отпускать :)
4) На примере Локомотива мы уже видели к чему приводят "резкие смены стратегии развития, со ставкой на молодых и перспективных". Спасибо, не надо нам такого счастья.
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Брулин
Комментарий удален
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counsel
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Ответ Владимир Владимирович
У него интересуются , он отвечает . Так что не фиг наезжать на пана
Вот кто ему постоянно звонит? У нас мнение любого иностранца считается авторитетным?
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Харламов Никита
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Ответ Bashibuzuck
В Чемпионате СССР вообще не было легионеров, а этот турнир, было время, входил в пятерку лучших в Европе
А не смущает, что демографический ресурс был выше ?!
В СССР количество жителей доходило до 350 000 000, а в РФ и до 150 000 000 не дотягивает 🤷🏼‍♂️
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Nogoi89
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А, если не перейти?
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Любовь Мелехова
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Ответ Владимир Владимирович
У него интересуются , он отвечает . Так что не фиг наезжать на пана
Такое впечатление, что пан сам свои релизы во все СМИ рассылает каждый день.
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Rajha
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Лучше бы отбросил на 14 лет, в 2008-й, но на 10 тоже неплохо.
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Остап Бендер Сгибальщик
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Пан,при всем уважении...хватит напоминать о себе
за счет Зенита...
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Николай Краснодарский
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Не дадут нам играть в европе ещё несколько лет, поэтому нужно переходить в азию
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FNT
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Ответ Bashibuzuck
В Чемпионате СССР вообще не было легионеров, а этот турнир, было время, входил в пятерку лучших в Европе
Это было до дела Босмана и до всеобщей футбольной глобализации. Тогда в топ-клубах тоже играли в основном представители титульных наций, а не сборные мира. Оставьте свою ностальгию где-нибудь под лавкой уже.
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Валера, уходи!!!
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Да чё там 5 давайте на 15, в 2008 было бы не плохо
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Bashibuzuck
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В Чемпионате СССР вообще не было легионеров, а этот турнир, было время, входил в пятерку лучших в Европе
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MosesPray
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Можно дополнительно чемпионат сократить до 10 команд и тогда ещё лет 50 отнять
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Владимир Владимирович
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У него интересуются , он отвечает . Так что не фиг наезжать на пана
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купишуз
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Сейчас Петржела узнает много нового о себе, от северных друзей😁😁
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