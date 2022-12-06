«Зенит» выиграл бы чемпионат и без бразильцев. У него и так хороший подбор игроков». Петржела об РПЛ

высказался о лидерстве «Зенита» в Мир .

– Кто сейчас лучший футболист «Зенита»?

– Выделять никого не стану. Скажу так: если не было бы бразильцев, «Зениту» пришлось бы сложнее, однако и без них «Зенит» выиграл бы чемпионат.

– Уверены?

– Да. У «Зенита» и без них хороший подбор футболистов, появился бы шанс для русских ребят. И почему они не смогли бы стать чемпионами?

У меня играли выдающиеся русские игроки – Кержаков, Аршавин, Радимов, рядом с ним раскрывались и другие местные воспитанники, каждый из которых внес свой вклад в успех 2003 года.

В Санкт-Петербурге всегда было много талантливых футболистов, но, увы, сейчас им не дают возможности проявить себя.

– Шесть очков отделяют «Зенит» от «Спартака». На ваш взгляд, смогут ли красно-белые навязать борьбу в чемпионате России?

– Нет. «Зенит» – самая сильная команда в чемпионате, шансов побороться за золото нет ни у «Спартака», ни у «Динамо». Ни у кого. Да, один, два раза обыграть «Зенит» кто-то сможет, но на дистанции петербуржцы вне конкуренции, – сказал экс-тренер .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ