Моуринью сомневается, что готов прекратить клубную карьеру ради сборной Португалии

думает, стоит ли ему становиться тренером сборной .

Как пишет The Telegraph, 59-летний специалист не отказал (FPF), но находится в раздумьях относительно своего будущего, так как не уверен, что пришло время прекращать карьеру клубного тренера, которая длится 22 года.

Моуринью думает, стоит ли ему оставаться в «Роме» и пытаться побороться с этим клубом за трофеи, или стоит начать карьеру в сборной. Опасения по поводу работы с Португалией заключаются в том, будет ли Моуринью комфортно без интенсивного цикла клубного футбола. Также Жозе думает о потенциале сборной Португалии и о ее готовности побеждать.

Ожидается, что Моуринью сообщит FPF о своем решении не ранее февраля, когда Португалия стартует в отборе на Евро-2024. Команде предстоит сыграть с Лихтенштейном, Люксембургом, Боснией и Герцеговиной и Исландией. Отмечается, что это не вполне соответствует уровню конкуренции, который хотел бы получить Моуринью.

Контракт тренера с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.

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