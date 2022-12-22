Моуринью – главный кандидат на пост тренера Португалии. Тренер сможет совмещать работу в «Роме» и сборной, если согласится возглавить команду

является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Португалии.

(FPF) видит в 59-летнем специалисте преемника , сообщает Джанлука Ди Марцио.

FPF хочет получить ответ от Моуринью как можно скорее. Если тренер согласится возглавить сборную, то стороны найдут решение, благодаря которому он сможет совмещать работу в национальной команде и в «Роме».

Еще одним кандидатом на пост тренера главной сборной Португалии остается Руй Жорже, возглавляющий команду U21.