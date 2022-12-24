Моуринью может отказаться возглавить сборную Португалии. Жозе хочет сосредоточиться на «Роме»

настроен отклонить предложение возглавить .

Ранее сообщалось, что 59-летний специалист называется главным претендентом на эту должность. Жорже Мендеш, агент Моуринью, встречался с президентом Федерации футбола Португалии.

Однако сейчас, по данным Sky Sport Italia, Моуринью задумался о том, чтобы отказаться от возможность стать главным тренером национальной команды.

Отмечается, что Жозе хочет сосредоточиться только на работе главным тренером «Ромы». Контракт португальца с итальянской командой рассчитан до лета 2024 года.