Моуринью может отказаться возглавить сборную Португалии. Жозе хочет сосредоточиться на «Роме»

Теги Рома Жозе Моуринью Сборная Португалии по футболу серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью настроен отклонить предложение возглавить сборную Португалии.

Ранее сообщалось, что 59-летний специалист называется главным претендентом на эту должность. Жорже Мендеш, агент Моуринью, встречался с президентом Федерации футбола Португалии.

Однако сейчас, по данным Sky Sport Italia, Моуринью задумался о том, чтобы отказаться от возможность стать главным тренером национальной команды.

Отмечается, что Жозе хочет сосредоточиться только на работе главным тренером «Ромы». Контракт португальца с итальянской командой рассчитан до лета 2024 года.

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3 комментария

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Гамарджоба Генацвале
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Давно пора запретить практику совмещения. Ни к чему хорошему, как правило, это не приводит.
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Тиджани Бабангида
Моуриньо привык к жесткому матчевому графику. В сборной ему может стать скучно
Так ему вроде предлагают совмещать, но он, вероятно, благоразумно подумал, что это будет слишком жёстко.
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Тиджани Бабангида
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Моуриньо привык к жесткому матчевому графику. В сборной ему может стать скучно
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