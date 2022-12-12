Бразилия хочет назначить Анчелотти. Он готов уйти из «Реала» только летом 2023-го (UOL Esporte)

Карло Анчелотти – один из кандидатов на пост тренера сборной .

По данным UOL Esporte, Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет назначить тренера с мировым именем на новый цикл – с прицелом на ЧМ-2026.

Еще до старта ЧМ-2022 CBF контактировала с тренером «Манчестер Сити» и Карло Анчелотти, который возглавляет «Реал». Гвардиолу работа со сборной Бразилии не заинтересовала, а спустя некоторое время он продлил контракт с до 2025 года.

С Анчелотти впервые связались в октябре. Он был открыт к переговорам и сообщил, что готов перейти к более конкретному обсуждению после того, как ему представят проект. Однако итальянец предупредил представителей CBF о том, что сможет возглавить сборную Бразилии лишь в июне 2023 года. Анчелотти хочет доработать сезон в «Реале».

Контракт итальянца с рассчитан до июня 2024 года, поэтому CBF придется вести переговоры с клубом об уходе тренера. Если Анчелотти согласится возглавить сборную Бразилии летом 2023 года, то CBF придется найти тренера, который будет исполнять обязанности до прихода итальянца.

Анчелотти во второй раз возглавил «Реал» летом 2021 года. В прошлом сезоне он выиграл с клубом и Лигу чемпионов.

Карло становился чемпионом в Италии, Испании, Германии, Франции и Англии. Также он четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Всего у него 24 трофея на клубном уровне.

Со сборными 63-летний специалист еще не работал.

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