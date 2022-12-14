Бразилия хочет назначить Зидана после неудачи в переговорах с Гвардиолой (Okdiario)
Федерация футбола Бразилии хочет договориться о сотрудничестве с Зинедином Зиданом.
По данным Okdiario, футбольные власти страны после неудачи в переговорах с Пепом Гвардиолой пытаются договориться о назначении главным тренером сборной 50-летнего француза.
В Бразилии считают, что фигура с таким резюме будет пользоваться огромным уважением в раздевалке, у журналистов и болельщиков.
Бывший главный тренер «Реала» пока продолжает надеяться на приглашение в сборную Франции.
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