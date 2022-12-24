Нагучев о переходе в Азию: «Призовые за групповой этап ЛЧ там можно сравнить с победой в Медиалиге. Средняя посещаемость как на лекции по черчению»
Роман Нагучев прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Вот, что нужно запомнить после 31.12.2022, если решение будет принято. Итак:
• Призовые за групповой этап ЛЧ Азии можно сравнить с победой в Медиалиге.
• Кубок АФК, азиатская Лига Европы – турниры с доказанными договорными матчами. Представьте матч ФК «Тамбов» – ФК «Тамбов 2» – такой там уровень.
• Воспитанники «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара» с раннего детства будут мечтать о победах с другими клубами, не из России, ясное дело. Детей еще уговорить нужно будет футболом заниматься. Их ждут увлекательные турниры в Камбодже и Мьянме.
• Микроскопический ТВ-контракт на РПЛ с чемпионом, который сыграет с «Трактор Сази».
• Средняя посещаемость матчей сравнится с этим же показателем на любой лекции по черчению.
• Как следствие, минимум инвестиций в любую футбольную движуху.
• Неизбежный спад интереса к игре и прочее, прочее, прочее...
• Ах, да. Вот гимн Лиги чемпионов Азии. Учите», – написал комментатор в телеграм-канале.
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Сильнейшие российские игроки, будут стремится уезжать из этого болота в не самые топовые европейские чемпионаты (Турция, Израиль) как можно быстрее. Продажа и покупка игроков будет очень проблематична.