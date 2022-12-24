Нагучев о переходе в Азию: «Призовые за групповой этап ЛЧ там можно сравнить с победой в Медиалиге. Средняя посещаемость как на лекции по черчению»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Динамо Москва Лига чемпионов Азии Азиатская футбольная конфедерация Краснодар Трактор Сази Тамбов Роман Нагучев Кубок АФК Футбол

Роман Нагучев прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Вот, что нужно запомнить после 31.12.2022, если решение будет принято. Итак:

• Призовые за групповой этап ЛЧ Азии можно сравнить с победой в Медиалиге.

Кубок АФК, азиатская Лига Европы – турниры с доказанными договорными матчами. Представьте матч ФК «Тамбов» – ФК «Тамбов 2» – такой там уровень.

• Воспитанники «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара» с раннего детства будут мечтать о победах с другими клубами, не из России, ясное дело. Детей еще уговорить нужно будет футболом заниматься. Их ждут увлекательные турниры в Камбодже и Мьянме.

• Микроскопический ТВ-контракт на РПЛ с чемпионом, который сыграет с «Трактор Сази».

• Средняя посещаемость матчей сравнится с этим же показателем на любой лекции по черчению.

• Как следствие, минимум инвестиций в любую футбольную движуху.

• Неизбежный спад интереса к игре и прочее, прочее, прочее...

• Ах, да. Вот гимн Лиги чемпионов Азии. Учите», – написал комментатор в телеграм-канале.

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28 комментариев

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ДМ-1чемпион
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Все очень просто! Лучше играть в Азии, чем не играть в Европе! Остальное лирика!
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Кукич
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Исполкомовцы давайте бухти нам, как космические корабли бороздят большие лужники
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Таир Бакиев
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Ну хорошо, минусы перехода в Азию мы услышали, а что на другой чаше весов то?
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j30
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зато там будем играть , и это будет что то новое будет интересно , будет практика игровая у клубов международная , это всяко лучше чем годами простаивать ждя что вернут обратно в европу , как минимум лет 5 этого не случится
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Мохнатый55
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Ответ Kosta77
Говорят, с мобильного стало удобнее выглядеть.
Нет, неудобно совсем. Каша какая-то.
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Никита Самарин
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Тут полностью поддерживаю Нагучева, сказал всё правильно. Азиатские ЛЧ и ЛЕ - это ужасно.
Сильнейшие российские игроки, будут стремится уезжать из этого болота в не самые топовые европейские чемпионаты (Турция, Израиль) как можно быстрее. Продажа и покупка игроков будет очень проблематична.
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лоцман
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Ответ RSM-1930
Какую-то он ерунду написал. Если Россию придет в Азию у азиатской лиги чемпионов спонсором сразу станет, Газпром, Роснефть, Норникель итд. Сразу призовые вырастут до 1 мрд долларов, соответственно увеличивается престиж и едут сильные легионеры.
Столица автоматически переходит в Нью-Васюки .... (с).
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NIK7478
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Нагучев, иди лесом! Тебя забыли спросить!
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RSM-1930
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Ответ Spartakus1984
Как к нафиг сильные легионеры?
латиносы за деньги едут играть, а не за названия клубов. Им все равно Зенит или Реал Мадрид, главное чтобы больше платили
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MonkeyMeister
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Дурачок максимально все притянул за уши.
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лоцман
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Призовых как раз хватит слетать туда обратно.
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Hong Kil
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Неужели меньше, чем в настоящее время?
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Spartakus1984
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Ответ инок
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У меня воон опера не воспринимает этот дизайн,
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Hunter Hunter
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Неплохо для наших бездарей!!!
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Spartakus1984
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Ответ RSM-1930
Какую-то он ерунду написал. Если Россию придет в Азию у азиатской лиги чемпионов спонсором сразу станет, Газпром, Роснефть, Норникель итд. Сразу призовые вырастут до 1 мрд долларов, соответственно увеличивается престиж и едут сильные легионеры.
Как к нафиг сильные легионеры?
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Dizzod
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Вот будет прикольно если АФК примет Россию, но приостановит участие в турнирах так же как и УЕФА.
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Милдронат Бромантанов
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Роман, всё по делу, но решение это принимается не футбольными властями, очевидно, те просто выполняют отмашку сверху, погружаемся на футбольное дно, как и во всех остальных сферах. Желаю Вам не пропасть из эфиров после подобных высказываний.
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Николай Иванов
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Чтобы призовые и посещаемость росли, надо строить бизнес-планы и прикладывать усилия. А покритиковать и я могу, лежа на диване:))
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igls54
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Омоем бутсы в Индийском океане
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Kosta77
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Ответ инок
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Говорят, с мобильного стало удобнее выглядеть.
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StarsAndArrows
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Как раз уровень убогой рфпл.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ инок
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Этот ужасен
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Тиджани Бабангида
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Пусть и с очевидным передёргиванием,но общая суть высказана верно
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RSM-1930
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Какую-то он ерунду написал. Если Россию придет в Азию у азиатской лиги чемпионов спонсором сразу станет, Газпром, Роснефть, Норникель итд. Сразу призовые вырастут до 1 мрд долларов, соответственно увеличивается престиж и едут сильные легионеры.
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Schiaff1no
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Ответ Ностальгическое Дерьмо
Ну часть России перед Уралом пускай пытается попасть в Европу обратно, а все, что за Уралом, попытают счастье в Азии
Курилы могут в чемпионат японии вписаться
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