Член исполкома РФС Гершкович: «Нежелательно выходить из Европы, больших перспектив в Азии нет. Но это политика, здесь мало что осталось от спорта»
Член бюро исполкома РФС Михаил Гершкович высказался о возможном выходе РФС из УЕФА.
«Переход в Азиатскую конфедерацию – это очень сложный вопрос. К сожалению, это прежде всего политика, здесь мало что осталось от спорта.
Я себя не считаю каким-то политическим деятелем и особо в этом не разбираюсь, поэтому могу судить только о том, что касается спортивной части. С точки зрения спорта нам нежелательно выходить из Европы. Но есть и какие-то документальные обстоятельства: если не сделать это сейчас, то можно опоздать на несколько лет.
Александр Валерьевич Дюков очень четко все это объяснил, и мы неслучайно взяли паузу, потому что вопрос действительно непростой. Здесь нужны и консультации какие-то, и чтобы каждый четко сформулировал свое мнение. Во вторник пройдет официальное голосование, там и будем принимать окончательное решение.
Нужно понимать, что переход в АФК зависит от очень многих обстоятельств. Конечно, не хотелось бы уходить из Европы, потому что больших перспектив нет. Попадем в Азию – неизвестно, как там все будет развиваться. Вчера Вячеслав Иванович Колосков обратил внимание на то, что он помогал казахстанской федерации перейти из АФК в УЕФА – у них ушло на это два года. Это длительный процесс.
Я не то чтобы не поддерживаю переход, а считаю, что надо все прикинуть и понять, какое решение будет правильным в силу обстоятельств. Пока что я ни за, ни против. Говорю только с точки зрения спорта, а что касается политических аспектов – может, там нет другого выхода. В любом случае, все это надо переварить и четко решить.
Во вторник перед голосованием у нас будет еще один обмен мнениями, после него и будем принимать окончательное решение. Времени, к сожалению, осталось очень мало. В этом-то все и дело», – сказал Гершкович.
2) "еврокубки" в азиатских странах))) это звучит смешно. Заменяй "евро" на "азиа" и тогда пиши про кубки.
3) вау, таланты Узбекистана, Таиланда и Индонезии же выступают за Реал, Барселону, Баварию и Манчестер Сити. Да даже за любой клуб из топ-5 лиг сколько выступает узбеков, таиландцев и индонезийцев?