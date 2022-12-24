Член исполкома РФС Гершкович: «Нежелательно выходить из Европы, больших перспектив в Азии нет. Но это политика, здесь мало что осталось от спорта»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Вячеслав Колосков Михаил Гершкович Азиатская футбольная конфедерация Федерация футбола Казахстана Александр Дюков Футбол

Член бюро исполкома РФС Михаил Гершкович высказался о возможном выходе РФС из УЕФА.

«Переход в Азиатскую конфедерацию – это очень сложный вопрос. К сожалению, это прежде всего политика, здесь мало что осталось от спорта.

Я себя не считаю каким-то политическим деятелем и особо в этом не разбираюсь, поэтому могу судить только о том, что касается спортивной части. С точки зрения спорта нам нежелательно выходить из Европы. Но есть и какие-то документальные обстоятельства: если не сделать это сейчас, то можно опоздать на несколько лет.

Александр Валерьевич Дюков очень четко все это объяснил, и мы неслучайно взяли паузу, потому что вопрос действительно непростой. Здесь нужны и консультации какие-то, и чтобы каждый четко сформулировал свое мнение. Во вторник пройдет официальное голосование, там и будем принимать окончательное решение.

Нужно понимать, что переход в АФК зависит от очень многих обстоятельств. Конечно, не хотелось бы уходить из Европы, потому что больших перспектив нет. Попадем в Азию – неизвестно, как там все будет развиваться. Вчера Вячеслав Иванович Колосков обратил внимание на то, что он помогал казахстанской федерации перейти из АФК в УЕФА – у них ушло на это два года. Это длительный процесс.

Я не то чтобы не поддерживаю переход, а считаю, что надо все прикинуть и понять, какое решение будет правильным в силу обстоятельств. Пока что я ни за, ни против. Говорю только с точки зрения спорта, а что касается политических аспектов – может, там нет другого выхода. В любом случае, все это надо переварить и четко решить.

Во вторник перед голосованием у нас будет еще один обмен мнениями, после него и будем принимать окончательное решение. Времени, к сожалению, осталось очень мало. В этом-то все и дело», – сказал Гершкович.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

10 комментариев

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Ковид 07.10.52
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Ответ Iuasamotu
Российский и азиатский футбол взаимно бы обогатились. Возможно, даже, что переход России в Азию стал бы цивилизационной шокотерапией для обеих сторон
Интересно, чем мы можем обогатить Азию...кабинетным проведением чемпионата....
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Харламов Никита
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Ответ Teodrakis
Люди, которые против Азии это люди, которые не любят футбол. Они реально пытаются обосрать футбол половины миры? Но у многих стран Азии интересные чемпионаты, клубы, сборные и подходы к развитию. Как минимум наши люди расширят кругозор и может станут терпимее к азиатским народам, это важно, кстати. Опять же болельщики может будут ездить в азиатские страны в еврокубках. Это реально интересно. Кто любит футбол - тот уже давно следит за талантами Узбекистана, Японии, Кореи, даже Тайланда и Индонезии. Против Азии только глорьы, которым интересны лишь чемпионы и финалы. Но футбол это большее.
Так никто не спорит о НАЛИЧИИИ футбола, спорят об уровне 🤷🏼‍♂️
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Игорь Замаруев
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Ответ Teodrakis
Люди, которые против Азии это люди, которые не любят футбол. Они реально пытаются обосрать футбол половины миры? Но у многих стран Азии интересные чемпионаты, клубы, сборные и подходы к развитию. Как минимум наши люди расширят кругозор и может станут терпимее к азиатским народам, это важно, кстати. Опять же болельщики может будут ездить в азиатские страны в еврокубках. Это реально интересно. Кто любит футбол - тот уже давно следит за талантами Узбекистана, Японии, Кореи, даже Тайланда и Индонезии. Против Азии только глорьы, которым интересны лишь чемпионы и финалы. Но футбол это большее.
1) Расскажи нам про чемпионаты Китая, Японии, Южной Кореи, Австралии) кто у них звёзды, а кто перспективные? Начни писать блог и рассказывать про это
2) "еврокубки" в азиатских странах))) это звучит смешно. Заменяй "евро" на "азиа" и тогда пиши про кубки.
3) вау, таланты Узбекистана, Таиланда и Индонезии же выступают за Реал, Барселону, Баварию и Манчестер Сити. Да даже за любой клуб из топ-5 лиг сколько выступает узбеков, таиландцев и индонезийцев?
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Iuasamotu
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Российский и азиатский футбол взаимно бы обогатились. Возможно, даже, что переход России в Азию стал бы цивилизационной шокотерапией для обеих сторон
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СИ
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Член Исполкома, спорт это политика. Если я плохо объясняю то это наглядно показало уефа и фифа в отношении нашего футбола. Если члены Исполкома, руководство рфс и РПЛ не поняли это они должны уйти в отставку.
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Alexander Terentyev
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И хоккеистам пора в Азию. Супер серия Россия против Монголии. Мечта болельщиков.
+3
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Alexander Terentyev
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Ответ Teodrakis
Люди, которые против Азии это люди, которые не любят футбол. Они реально пытаются обосрать футбол половины миры? Но у многих стран Азии интересные чемпионаты, клубы, сборные и подходы к развитию. Как минимум наши люди расширят кругозор и может станут терпимее к азиатским народам, это важно, кстати. Опять же болельщики может будут ездить в азиатские страны в еврокубках. Это реально интересно. Кто любит футбол - тот уже давно следит за талантами Узбекистана, Японии, Кореи, даже Тайланда и Индонезии. Против Азии только глорьы, которым интересны лишь чемпионы и финалы. Но футбол это большее.
Ну давай расскажи о футбольных талантах Таиланда и Индонезии.
+9
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+9
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Олег Устименко
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Ответ Teodrakis
Люди, которые против Азии это люди, которые не любят футбол. Они реально пытаются обосрать футбол половины миры? Но у многих стран Азии интересные чемпионаты, клубы, сборные и подходы к развитию. Как минимум наши люди расширят кругозор и может станут терпимее к азиатским народам, это важно, кстати. Опять же болельщики может будут ездить в азиатские страны в еврокубках. Это реально интересно. Кто любит футбол - тот уже давно следит за талантами Узбекистана, Японии, Кореи, даже Тайланда и Индонезии. Против Азии только глорьы, которым интересны лишь чемпионы и финалы. Но футбол это большее.
Поддерживаю полностью🙌
0
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-2
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Teodrakis
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Люди, которые против Азии это люди, которые не любят футбол. Они реально пытаются обосрать футбол половины миры? Но у многих стран Азии интересные чемпионаты, клубы, сборные и подходы к развитию. Как минимум наши люди расширят кругозор и может станут терпимее к азиатским народам, это важно, кстати. Опять же болельщики может будут ездить в азиатские страны в еврокубках. Это реально интересно. Кто любит футбол - тот уже давно следит за талантами Узбекистана, Японии, Кореи, даже Тайланда и Индонезии. Против Азии только глорьы, которым интересны лишь чемпионы и финалы. Но футбол это большее.
+2
-9
-7
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Игорь Бурлаченко
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А можно узнать какие перспективы в Европе ?
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