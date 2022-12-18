Малафеев о покинувших Россию: «К тем, кто вносит диссонанс и смуту, высказываясь открыто в адрес нашей страны, отношусь негативно. Уехал – уже высказал позицию. Точка!»

Вячеслав Малафеев высказался о людях, уехавших из России после февральских событий.

– Что можете сказать про уходящий 2022 год? Каким он был для вас?

– Наверно, правильно говорить не про последний год, а начиная с 2020-го. Когда пришла пандемия, мы думали: хуже уже некуда. Но жизнь показывает, что ситуация очень быстро меняется.

Кажется, что COVID уже не был так плох. А 2022-й для меня стал непростым и в личном плане, и в рабочем. Активность по бизнесу, конечно, снизилась. Сказалось то, что многие ушли из России. Но рано или поздно все наладится, и сейчас стоит готовить под это почву.

– Многие знаменитости уехали из России в уходящем году. Кто-то их активно осуждает, кто-то поддерживает, а как относитесь вы?

– Те, кто уехал спокойно, тихо, мирно собрались и улетели, то это их право, к ним лично у меня нет никаких вопросов. Не принимаешь, не воспринимаешь происходящее – спокойно выбирай любую точку на карте, сегодня все доступно.

А вот те, кто вносят диссонанс и смуту, высказываясь открыто в адрес нашей страны, их позицию я не разделяю и отношусь к такому негативно. Уехал – уже высказал свою позицию. Точка!

Лично у меня не было мысли уехать, я принципиально отказался от всех поездок в 2022 году, чтобы не было определенных комментариев в мой адрес, – отметил бывший вратарь «Зенита».

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