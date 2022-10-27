Вячеслав Малафеев: «Сборная должна играть. Почему бы не создать команду легионеров и проводить с ней матчи?»

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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев предложил создать сборную легионеров РПЛ для спарринга со сборной России.

«Сборная, конечно, должна играть. Как бы мы этого ни хотели, но сводится все к политике. Какие страны готовы играть, не боятся внешнего давления, угроз и санкций за товарищеские игры со сборной России?

В целом допускаю, что можно создать две сборные, где будет равномерное распределение футболистов. Тем самым, возможно, мы можем получить тот уровень соперничества, с которым необходимо встречаться нашим футболистам.

Но почему бы не рассмотреть вариант с созданием сборной легионеров, играющих в РПЛ, и проводить матчи? Что-то подобное было в 2003 и в 2004 году перед чемпионатом Европы. Если сейчас есть возможность создать команду легионеров, то почему бы не организовать такую игру?

Думаю, руководство РФС в любом случае найдет вариант, который устроит как тренерский штаб и самих футболистов, так и в целом всех любителей футбола в нашей стране», – сказал Малафеев.

В настоящее время российские футбольные клубы и сборная по решению ФИФА и УЕФА отстранены от участия в международных соревнованиях.

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