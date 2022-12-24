Черчесов о переходе РФС в Азию: «Наверное, есть информация, что путь в Европу нам заказан на ближайшие годы»
Станислав Черчесов высказался о возможном переходе РФС в Азию.
«Мое мнение здесь не самое объективное. Раз собрался исполком РФС, значит, уже были обсуждения, был сбор данных. Наверное, есть информация, что путь в Европу на ближайшие годы нам заказан.
Чтобы такое решение принять, надо иметь веские причины. Боюсь быть голословным», – сказал тренер «Ференцвароша», ранее работавший в сборной России.
Напомним, окончательное решение РФС по переходу России в Азиатскую футбольную конфедерацию ожидается во вторник, 27 декабря.
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Вот так и работает спираль молчания. Бюрократический аппарат десятилетиями создаёт культ технократии и экспертократии ("они там профессионалы, им виднее"), чтобы потом даже люди с регалиями боялись пикнуть лишнее в нужный момент.
Госфутбол настолько хил, что не способен защитить даже собственные чисто паразитические интересы в виде бюджетов госклубов, зарплат лимитчиков и распильных доходов агентов, которые в Азии просядут
Окна, которые прорубали кони и Зинид, счас блочат кирпичами. Будем играть с Бутанами, Афганистанами, КНДР и прочими чемпионами чемпионатов.
Сроптс, вы мне тоже надоели. С 09го года тут был, нравился сайт. Сейчас про педерастов и околофутбол читать нет ни времени, ни желания. Забаньте этот акк пожизненно, пожалуйста.
Реально стал убогий сайт.
Спасибо!
😏😏
В классической литературе это слово частенько встречается.
Самому не смешно?