Черчесов о переходе РФС в Азию: «Наверное, есть информация, что путь в Европу нам заказан на ближайшие годы»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу высшая лига Венгрия РФС Азиатская футбольная конфедерация Ференцварош Чемпионат.com Футбол

Станислав Черчесов высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Мое мнение здесь не самое объективное. Раз собрался исполком РФС, значит, уже были обсуждения, был сбор данных. Наверное, есть информация, что путь в Европу на ближайшие годы нам заказан.

Чтобы такое решение принять, надо иметь веские причины. Боюсь быть голословным», – сказал тренер «Ференцвароша», ранее работавший в сборной России.

Напомним, окончательное решение РФС по переходу России в Азиатскую футбольную конфедерацию ожидается во вторник, 27 декабря.

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26 комментариев

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Джа-Джа Бинкс
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Перейдут, и путь в Европу будет заказан не на ближайшие годы, а на долгие. А если наши футбольные чиновники планируют перекантоваться в Азии пока всё не устаканится, а потом по-быстрому вернуться в Европу, то они ещё большие идиоты, чем я думал.
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molot p
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ну да 3ато в а3ии нас xoтят видеть ага
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Dinamik1
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Уровень наших команд сопостовим с азиатскими так что плакать не чего.А на счет того что там денег мало так нашим футболерам в самый раз ведь им сейчас переплачивают
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Michael Scott
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"Боюсь быть голословным"

Вот так и работает спираль молчания. Бюрократический аппарат десятилетиями создаёт культ технократии и экспертократии ("они там профессионалы, им виднее"), чтобы потом даже люди с регалиями боялись пикнуть лишнее в нужный момент.

Госфутбол настолько хил, что не способен защитить даже собственные чисто паразитические интересы в виде бюджетов госклубов, зарплат лимитчиков и распильных доходов агентов, которые в Азии просядут
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ymuller
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Сам то он походу за Европу
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Кто составил коспекты Лобановского?
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Ответ агент Смит
Ну и всё..тризда пришла росфутболу. Окна, которые прорубали кони и Зинид, счас блочат кирпичами. Будем играть с Бутанами, Афганистанами, КНДР и прочими чемпионами чемпионатов. Сроптс, вы мне тоже надоели. С 09го года тут был, нравился сайт. Сейчас про педерастов и околофутбол читать нет ни времени, ни желания. Забаньте этот акк пожизненно, пожалуйста. Реально стал убогий сайт. Спасибо!
Какая разница, все равно из-за фан ид никто на это не ходил бы.
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Средний палец Кирана Тирни
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Мда, друзья, учитывая такой прогрев народа про Азию и разговоры про принятие в ФНЛ крымских клубов, то переход всерьез в головах властьимущих. Этот переход никому не нужен, кроме их схем. Запасаемся пофигизмом по российскому футболу и радуемся жизни!
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VMX1389
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Ответ Евпатий Романов
Петр Первый прорубил окно в Европу, а Путин его вновь забетонировал
Нет Экономически и Европе и России выгодно и необходимо сосуществовать вместе, это чисто политические решения, а они как правило живут недолго, так как от экономики не уйти никуда, потому что все хотят кушать, и жить хорошо, как бы нас не убеждала пропаганда с двух сторон (Даже СССР и тот, насколько там был железный занавес, и то работал с Западом)
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Кукич
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Только год назад играли против Челси, Ювентуса. А теперь...
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агент Смит
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Ну и всё..тризда пришла росфутболу.
Окна, которые прорубали кони и Зинид, счас блочат кирпичами. Будем играть с Бутанами, Афганистанами, КНДР и прочими чемпионами чемпионатов.
Сроптс, вы мне тоже надоели. С 09го года тут был, нравился сайт. Сейчас про педерастов и околофутбол читать нет ни времени, ни желания. Забаньте этот акк пожизненно, пожалуйста.
Реально стал убогий сайт.
Спасибо!
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Евпатий Романов
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Петр Первый прорубил окно в Европу, а Путин его вновь забетонировал
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nobrainnopain
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Ответ Dimonty
Зачем игрокам именно такая международная практика?
Лучше, чем вообще никакая
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Прессинг Рангника
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Аль- Наср на отечественный футбол
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Dimonty
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Ответ nobrainnopain
Для тебя ничего не поменяется, а у игроков хоть какая то международная практика будет
Зачем игрокам именно такая международная практика?
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michurin
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Ответ s_h_a_m_a_n
Откуда бизнес бежит? Самому не смешно?
Бежит в штаты, из-за высоких цен на энергоресурсы. Сейчас уже в Европе всерьез обсуждается проведение матчей днём в том числе и матчей ЛЧ. Я так понимаю что тебя только это смущает и быть терпилой ты вполне согласен?
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nobrainnopain
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Ответ Spartakus1984
Игроки пусть идут в Европу,с понижением в ЗП,если хотят Еврокубки.Футбол для болельщиков
А кто им запрещает уезжать в Европу в случае перехода в азиатскую лигу?
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Spartakus1984
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Ответ nobrainnopain
Для тебя ничего не поменяется, а у игроков хоть какая то международная практика будет
Игроки пусть идут в Европу,с понижением в ЗП,если хотят Еврокубки.Футбол для болельщиков
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nobrainnopain
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Ответ инок
Лучше вообще без еврокубков, тьфу - азиякубков , чем просмотр вместо привычных команд какой-нибудь азиатский клуб, где вместо привычных и узнаваемых фамилий, просто набор букв...
Для тебя ничего не поменяется, а у игроков хоть какая то международная практика будет
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инок
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Лучше вообще без еврокубков, тьфу - азиякубков , чем просмотр вместо привычных команд какой-нибудь азиатский клуб, где вместо привычных и узнаваемых фамилий, просто набор букв...
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nobrainnopain
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Как бы у Саламыча пряничный домик в Австрии не отобрали
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s_h_a_m_a_n
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Главная звезда нашего футбола Кокориньо останется в Европе!!
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Lionel Andres Messi 10
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Ответ Зизуха
Что значит путь в Европу нам заказан?
«Заказан» – то есть «запрещён».
В классической литературе это слово частенько встречается.
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s_h_a_m_a_n
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Ответ michurin
Быть терпилами? Нет, извольте. Да к тому же через пару лет и футбола нормального в Европе не останется, ведь это прежде всего деньги, экономика. А бизнес сейчас из Европы бежит, так что правильное решение.
Откуда бизнес бежит?
Самому не смешно?
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Mikas7
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Ответ Зизуха
Что значит путь в Европу нам заказан?
Наверное уходят с Украины
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michurin
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Быть терпилами? Нет, извольте. Да к тому же через пару лет и футбола нормального в Европе не останется, ведь это прежде всего деньги, экономика. А бизнес сейчас из Европы бежит, так что правильное решение.
+2
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