Черчесов о переходе РФС в Азию: «Наверное, есть информация, что путь в Европу нам заказан на ближайшие годы»

высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Мое мнение здесь не самое объективное. Раз собрался исполком РФС, значит, уже были обсуждения, был сбор данных. Наверное, есть информация, что путь в Европу на ближайшие годы нам заказан.

Чтобы такое решение принять, надо иметь веские причины. Боюсь быть голословным», – сказал тренер « », ранее работавший в сборной России.

Напомним, окончательное решение РФС по переходу России в Азиатскую футбольную конфедерацию ожидается во вторник, 27 декабря.

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