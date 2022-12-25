Вячеслав Малафеев: «Россия-2018 была лучше Марокко-2022 по качеству игры. Марокканцы играли не так зрелищно, но эффективно»

Теги Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Спорт-Экспресс Футбол

Вячеслав Малафеев считает, что Россия на ЧМ-2018 играла лучше, чем Марокко на ЧМ-2022.

– Вы сказали, что сборная Марокко удивила на чемпионате мира. Видите общие черты в ее игре со сборной России на турнире в 2018 году?

– Нет. Все-таки сборная России была лучше по качеству игры. Футболисты Марокко играли не так зрелищно, но эффективно в плане достижения результата. Ни один их игрок не выпадал. Поэтому они и добились такого приличного результата, который стал большим достижением для Марокко, – заявил экс-вратарь «Зенита».

Сборная Марокко заняла на турнире в Катаре четвертое место и стала первой африканской и арабской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goatmesssi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Slavick Nemkovsky
У Малафеева как всегда имперская мания величия. По подбору футболистов сборная России сейчас самая слабая команда из всех, представленных на ЧМ. В Марокко только правый фланг сильнее наголову, не говоря о прочих позициях. В стране игроков приличных не осталось, потому что конкурировать перестали, даже бразильцы фальшивые - к сборной их не подпускают и в приличные клубы не зовут
Коста Рика, Катар?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ThomasMuller13fan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фут.Боль
При Капелло проходили в отборе, заняв первое место в группе. По игре, не по игре - это мало кого уже волнует.
Это да, но тут же речь о России-2018 в сравнении с Марокко-2022.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уэмбли Стедиум
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
МАРОККАНЦЫ в отличии России ,играли не у себя дома,УМНИК!!!!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Babayeff
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Марокко сыграла на равных в может и лучше Бельгии, Хорватии, Испании, Португалии. В то время как Россия кроме Египета с Аравией никого не выиграла.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikhalych77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Football Forever
Не соглашусь. Марокканцы контроатаковали организованнее, наши отскакивали на стандартах. Да и в целом подбор игроков у них более топовый
Сложно сказать, кто из той сборной России мог бы пригодиться сейчас команде Марокко - наверное, Фернандес и Габулов (шашлык жарить).
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джон Дон
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ангажированный патриот
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nacho13
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Начинается! Наше любимое "если бы, да как бы..."
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МТБ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Марокканцы были заметно лучше
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Ларичев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бред. Марокканцы французов давили.
Россия отскакивала от испанцев.
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ThomasMuller13fan
Сборная России не проходила команду уровня Португалии, будучи лучше по игре.
При Капелло проходили в отборе, заняв первое место в группе. По игре, не по игре - это мало кого уже волнует.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
whitepele
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Минутка банальностей от славы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavick Nemkovsky
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У Малафеева как всегда имперская мания величия. По подбору футболистов сборная России сейчас самая слабая команда из всех, представленных на ЧМ. В Марокко только правый фланг сильнее наголову, не говоря о прочих позициях.
В стране игроков приличных не осталось, потому что конкурировать перестали, даже бразильцы фальшивые - к сборной их не подпускают и в приличные клубы не зовут
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матвей Суицидин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Францию Марокко во втором тайме знатно задавил, а наши по сути с топами один классный матч провели - это с Хорватии.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ThomasMuller13fan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сборная России не проходила команду уровня Португалии, будучи лучше по игре.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Россия 2008г.вообще топ!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валентин Шишкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Только в матче с Хорватией если.
С испанцами марокканцы точно были острее.
Про Уругвай уж не будем вспоминать
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Марокко тупо повезло. Отскок, фарт, как угодно - это спорт, такое бывает. Ещё от Португалов должны были отлетать.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бронислав Каминский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Федя-паненка убил мечты миллионов,могли бы в полуфинал выйти,если бы не татуированный губошлеп-миллионер
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxximus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Гульмеш
Зрелищный матч с испанцами все помнят?
Да, согласился бы ещё несколько раз пережить такой день на стадионе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Football Forever
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не соглашусь. Марокканцы контроатаковали организованнее, наши отскакивали на стандартах. Да и в целом подбор игроков у них более топовый
+56
-2
+54
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Safaniev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну в красоте голов точно зрелищнее
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Safaniev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Гульмеш
Зрелищный матч с испанцами все помнят?
Помним, ну и?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxximus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
За игру с Хорватией точно не было стыдно, играли как львы
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Гульмеш
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зрелищный матч с испанцами все помнят?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий