Вячеслав Малафеев: «Россия-2018 была лучше Марокко-2022 по качеству игры. Марокканцы играли не так зрелищно, но эффективно»

считает, что Россия на играла лучше, чем Марокко на .

– Вы сказали, что сборная Марокко удивила на чемпионате мира. Видите общие черты в ее игре со сборной России на турнире в 2018 году?

– Нет. Все-таки сборная России была лучше по качеству игры. Футболисты Марокко играли не так зрелищно, но эффективно в плане достижения результата. Ни один их игрок не выпадал. Поэтому они и добились такого приличного результата, который стал большим достижением для Марокко, – заявил экс-вратарь «Зенита».

заняла на турнире в Катаре четвертое место и стала первой африканской и арабской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.