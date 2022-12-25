Вячеслав Малафеев: «Россия-2018 была лучше Марокко-2022 по качеству игры. Марокканцы играли не так зрелищно, но эффективно»
Вячеслав Малафеев считает, что Россия на ЧМ-2018 играла лучше, чем Марокко на ЧМ-2022.
– Вы сказали, что сборная Марокко удивила на чемпионате мира. Видите общие черты в ее игре со сборной России на турнире в 2018 году?
– Нет. Все-таки сборная России была лучше по качеству игры. Футболисты Марокко играли не так зрелищно, но эффективно в плане достижения результата. Ни один их игрок не выпадал. Поэтому они и добились такого приличного результата, который стал большим достижением для Марокко, – заявил экс-вратарь «Зенита».
Сборная Марокко заняла на турнире в Катаре четвертое место и стала первой африканской и арабской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.
Россия отскакивала от испанцев.
В стране игроков приличных не осталось, потому что конкурировать перестали, даже бразильцы фальшивые - к сборной их не подпускают и в приличные клубы не зовут
С испанцами марокканцы точно были острее.
Про Уругвай уж не будем вспоминать