Халилходжич об увольнении из сборной Марокко в августе: «Меня лишили гордости. Не могу ни забыть об этом, ни простить их»

Теги Федерация футбола Марокко Сборная Марокко по футболу Вахид Халилходжич ЧМ-2022 Футбол

Вахид Халилходжич прокомментировал увольнение из сборной Марокко в августе 2022 года.

Боснийский специалист вывел команду на ЧМ-2022. За три месяца до старта турнира марокканцы отправили его в отставку. Федерация футбола страны (FRMF) заявила, что решение принято из-за разногласий по поводу подготовки сборной к турниру.

«Они лишили меня гордости. Я не могу ни забыть об этом, ни простить их.

Этот турнир должен был стать моим прощанием с тренерской карьерой», – сказал 70-летний тренер.

На ЧМ-2022 команда Марокко заняла четвертое место.

Марокко 50 лет было колонией Франции. Французы выкачивали ресурсы и убивали тысячами, а закончилось все только в 1956-м

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5 комментариев

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ster3
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Да реально жалко его. Уверен что во многом результат Марокко это его заслуга. Уверен что нынешний тренер Марокко больше себя нигде не проявит.
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BolxoB
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Ответ Benner
Марокко очень правильно поступил, что вышвырнул этого физрука-пассажира, который отцепил от команды сильных игроков. Теперь еще ноет и примазаться к достижениям хочет
Этот физрук-пассажир вывел 4 разных сборных на ЧМ, а Алжир вывел в плей-офф.
Зачем выглядеть глупо?
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Insan
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По сути, марокканцы ему тренерскую жизнь продлили))) продолжай работать)))
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Benner
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Марокко очень правильно поступил, что вышвырнул этого физрука-пассажира, который отцепил от команды сильных игроков. Теперь еще ноет и примазаться к достижениям хочет
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Dmitriy6354
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Без тебя лучше, хоть и фундамент ты создал. Спасибо Аграри за Зиеша и Мазрауи
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