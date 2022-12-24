Халилходжич об увольнении из сборной Марокко в августе: «Меня лишили гордости. Не могу ни забыть об этом, ни простить их»

прокомментировал увольнение из сборной Марокко в августе 2022 года.

Боснийский специалист вывел команду на ЧМ-2022. За три месяца до старта турнира марокканцы отправили его в отставку. Федерация футбола страны (FRMF) заявила, что решение принято из-за разногласий по поводу подготовки сборной к турниру.

«Они лишили меня гордости. Я не могу ни забыть об этом, ни простить их.

Этот турнир должен был стать моим прощанием с тренерской карьерой», – сказал 70-летний тренер.

На ЧМ-2022 команда Марокко заняла четвертое место.

Марокко 50 лет было колонией Франции. Французы выкачивали ресурсы и убивали тысячами, а закончилось все только в 1956-м