Халилходжич – первый в истории тренер, выведший 4 разные сборные на ЧМ

Сборная Марокко вышла в финальный турнир ЧМ-2022, пройдя ДР Конго по сумме двух матчей (1:1, 4:1).
Возглавляющий марокканцев Вахид Халилходжич стал первым в истории главным тренером, выведшим на чемпионат мира четыре разные национальные команды, утверждает журналист ESPN Саша Ибруль.
Ранее 69-летний босниец сделал это со сборными Японии, Алжира и Кот-д’Ивуара.
Бора Милутинович и Карлос Альберто Паррейра работали в финальных турнирах ЧМ с 5 разными сборными, но не со всеми из них преодолевали квалификацию.