Халилходжич – первый в истории тренер, выведший 4 разные сборные на ЧМ

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Сборная Марокко вышла в финальный турнир ЧМ-2022, пройдя ДР Конго по сумме двух матчей (1:1, 4:1).

Возглавляющий марокканцев Вахид Халилходжич стал первым в истории главным тренером, выведшим на чемпионат мира четыре разные национальные команды, утверждает журналист ESPN Саша Ибруль.

Ранее 69-летний босниец сделал это со сборными Японии, Алжира и Кот-д’Ивуара.

Бора Милутинович и Карлос Альберто Паррейра работали в финальных турнирах ЧМ с 5 разными сборными, но не со всеми из них преодолевали квалификацию.

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