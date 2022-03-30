Халилходжич – первый в истории тренер, выведший 4 разные сборные на ЧМ

вышла в финальный турнир , пройдя ДР Конго по сумме двух матчей (1:1, 4:1).

Возглавляющий марокканцев стал первым в истории главным тренером, выведшим на чемпионат мира четыре разные национальные команды, утверждает журналист ESPN Саша Ибруль.

Ранее 69-летний босниец сделал это со сборными , и Кот-д’Ивуара.

и работали в финальных турнирах ЧМ с 5 разными сборными, но не со всеми из них преодолевали квалификацию.