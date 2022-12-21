Шунин назвал Буну главным открытием ЧМ-2022: «Ощущение, что в воротах он настолько большой, что сложно в него не попасть»

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Антон Шунин высказался об игре вратаря сборной Марокко Яссина Буну на ЧМ-2022.

— Главное открытие ЧМ среди ваших коллег — вратарь Марокко. Согласны?

— Все по делу. Я считаю, что не только Яссин Буну, а вообще сборная Марокко стала главным открытием этого чемпионата, потому что они прошли максимально далеко.

Буну показался мне очень высоким, я даже погуглил его рост. Оказалось, что я чуть выше. Но есть ощущение, что в воротах он настолько большой, что сложно в него не попасть — он очень много выручал свою сборную в Катаре.

Что касается стиля, то он играет высоко, выдвигается за линию штрафной и действует как защитник. Это непросто, но у него хорошо получается играть ногами и страховать своих защитников, – сказал голкипер «Динамо».

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