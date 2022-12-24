Рауль Рианчо: «Абаскаль мог бы претендовать на пост тренера сборной Испании в будущем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Рауль Рианчо Луис де ла Фуэнте Гильермо Абаскаль Футбол

Рауль Рианчо считает, что Гильермо Абаскаль мог бы возглавить сборную Испании в будущем.

«Сборная Испании назначила Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера. Не знаю, как он проявит себя в будущем, но хотелось бы видеть в сборных молодых специалистов.

Думаю, в будущем на пост главного тренера «Фурии Роха» может претендовать и Гильермо Абаскаль. У этого специалиста огромный потенциал», — сказал бывший тренер «Спартака».

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10 комментариев

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Сергей Галынский
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Если пошла такая жара, то дайте поработать Царю! Язык знает, в футбол играл, статуя есть
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Трусики Бочкаревой
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Только когда солнце на землю упадет
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Кирилл.С-Пб
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Михаил1970
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Победит Спартак в лиге чемпионов дружественных клубов и будет в Европе нарасхват. Станет выбирать Реал, ПСЖ или сб. Испании.
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Блуждающий странник
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Юран мог бы возглавить Интер после Индзаги
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Lionel Andres Messi 10
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Сразу пригласят, как только выиграет азиатскую ЛЧ.
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Spartakus1984
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По статусу часто выбирают тренеров,даже если они не очень...,как пример Луис Энрике.У Абаскаля пока,нет статуса
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Геннадий Тимченко
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Ответ Никита Самарин
Кто постоянно звонит Рианчо?🤦‍♂️ Успокойтесь, адекватность у него сомнительна.
Лучше уж ему, чем грозе судей Широкову🤦
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Никита Самарин
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Кто постоянно звонит Рианчо?🤦‍♂️
Успокойтесь, адекватность у него сомнительна.
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WelcomeBackPURE
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Ноунейм, который только полсезона тренирует что-то выше дубля
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