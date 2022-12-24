Рауль Рианчо: «Абаскаль мог бы претендовать на пост тренера сборной Испании в будущем»

считает, что Гильермо Абаскаль мог бы возглавить сборную Испании в будущем.

« назначила Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера. Не знаю, как он проявит себя в будущем, но хотелось бы видеть в сборных молодых специалистов.

Думаю, в будущем на пост главного тренера «Фурии Роха» может претендовать и . У этого специалиста огромный потенциал», — сказал бывший тренер «Спартака».