Рауль Рианчо: «Абаскаль мог бы претендовать на пост тренера сборной Испании в будущем»
Рауль Рианчо считает, что Гильермо Абаскаль мог бы возглавить сборную Испании в будущем.
«Сборная Испании назначила Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера. Не знаю, как он проявит себя в будущем, но хотелось бы видеть в сборных молодых специалистов.
Думаю, в будущем на пост главного тренера «Фурии Роха» может претендовать и Гильермо Абаскаль. У этого специалиста огромный потенциал», — сказал бывший тренер «Спартака».
Успокойтесь, адекватность у него сомнительна.