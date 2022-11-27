Гендиректор «Спартака» о премии «Боец года»: «Выделил бы Абаскаля. Соболев всегда боец, но и другие проявляют такие же качества»
Евгений Мележиков высказался после драки с участием игроков «Спартака» и «Зенита».
– Кому вручите премию «Боец года»?
– Я не любитель выделять кого-то из команды. В команде все равны. Но бойцом года я бы выделил нашего главного тренера – Абаскаля.
– А Соболев?
– Он всегда боец. Однако есть другие игроки, которые проявляют такие же бойцовские качества, – сказал генеральный директор «Спартака».
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