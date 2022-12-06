Эшуорт предлагал «Спартаку» купить Самошникова у «Рубина», но Абаскалю нужен левоногий защитник

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Защитник «Рубина» Илья Самошников мог оказаться в «Спартаке».

Как сообщает журналист Иван Карпов, спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт некоторое время назад предлагал Гильермо Абаскалю взять футболиста казанцев. Летом у Ильи заканчивается срок контракта, и сейчас его можно подписать за небольшие деньги.

Однако главный тренер «Спартака» настаивает на том, чтобы новый левый защитник был непременно с классной левой ногой, а 25-летний россиянин – правоногий игрок.

Напомним, летом Самошников был близок к переходу в «Динамо», но трансфер сорвался. Статистика игрока – здесь.

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