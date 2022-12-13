Зарема Салихова: «Абаскаль – рыжий, как лучик солнца в темные времена для российского футбола. Гильермо станет звездой»
Зарема Салихова назвала Гильермо Абаскаля лучиком солнца для российского футбола.
«Абаскаль станет звездой. Он очень молод, но в нем есть уверенность, сила, желание и знания.
В нашей стране, увы, не принято доверять молодым. Одни и те же тренеры переходят из клуба в клуб. Даже чемпионат мира в Катаре доказал, что самые великие сборные нуждаются в новых свежих идеях. Иначе – провал.
Абаскаль – рыжий, как лучик солнца в эти темные времена для российского футбола», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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