назвала лучиком солнца для российского футбола.

«Абаскаль станет звездой. Он очень молод, но в нем есть уверенность, сила, желание и знания.

В нашей стране, увы, не принято доверять молодым. Одни и те же тренеры переходят из клуба в клуб. Даже чемпионат мира в Катаре доказал, что самые великие сборные нуждаются в новых свежих идеях. Иначе – провал.

Абаскаль – рыжий, как лучик солнца в эти темные времена для российского футбола», – сказала супруга бывшего владельца Леонида Федуна.

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