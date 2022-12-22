«МЮ» выиграл 6 из 7 последних матчей с общим счетом 13:3

« » выиграл третий матч подряд – у « » (2:0) в Кубке английской лиги.

Команда Эрика тен начиная с 27 октября одержала 6 побед в 7 играх: над «Шерифом» (3:0) и «Реал Сосьедад» (1:0) в Лиге Европы, «Вест Хэмом» (1:0) и «Фулхэмом» (2:1) в и «Астон Виллой» (4:2) в Кубке лиги, а также сегодня.

Единственное поражение на этом отрезке произошло в игре с «Астон Виллой» в чемпионате – 1:3.

Далее «МЮ» встретится с «Ноттингем Форест» – это произойдет 27 декабря.