Станислав Черчесов: «Роналду на ЧМ-2022 был сфокусирован на своих рекордах, поэтому Португалия так рано вылетела»
Станислав Черчесов прокомментировал игру Криштиану Роналду на ЧМ-2022.
«В клубе у Роналду были определенные проблемы, которые плавно перетекли в сборную. Дал интервью перед чемпионатом мира – на такое сложно не обращать внимание.
Роналду – звезда первой величины, он это доказывает на протяжении десятилетий. Это игрок, который заставляет полюбить футбол. Но такие моменты бывают у всех.
Месси сейчас чемпион мира, а четыре года назад они проиграли Хорватии 0:3, бездарно сыграли в России. Лео уже этот период прошел. Так что не надо для Роналду все рисовать черными красками.
Но могу сказать, что на этом чемпионате мира он был сфокусирован на своих рекордах, думал о своих достижениях, поэтому они так рано и вылетели», – сказал тренер «Ференцвароша».
Напомним, в 1/4 финала Португалия уступила Марокко (0:1).
И ещё сыграл оверхайп Португалии после Швейцарии. По сути в том матче до забитого гола Рамушем Швейцария выглядела даже поярче, слишком все удачно сложилось и разгром самим португальцам дал излишнюю уверенность в себе. В группе этого ЧМ, да даже вспоминая весь отбор к этому ЧМ Португалия играла ужасно. С Турцией в Португалии буквально отскочили, а сейчас турки слабая сборная и дома так играть гранд не может. Занять второе место в такой слабой группе отбора это тоже было звоночком, мучения в каждом матче с Ирландией. По сути уже тогда было понятно против оборонительных команд португальцы не могут создавать достаточно моментов, но тогда Рон ещё мог периодически решать. Уже давно стоило поменять Сантуша ещё после ЧМ 2018 года, взять нового тренера и забыть историю с Роналду, такой звездный состав не должен играть на такого форварда сейчас