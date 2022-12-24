Станислав Черчесов: «Роналду на ЧМ-2022 был сфокусирован на своих рекордах, поэтому Португалия так рано вылетела»

прокомментировал игру на .

«В клубе у Роналду были определенные проблемы, которые плавно перетекли в сборную. Дал интервью перед чемпионатом мира – на такое сложно не обращать внимание.

Роналду – звезда первой величины, он это доказывает на протяжении десятилетий. Это игрок, который заставляет полюбить футбол. Но такие моменты бывают у всех.

Месси сейчас чемпион мира, а четыре года назад они проиграли Хорватии 0:3, бездарно сыграли в России. Лео уже этот период прошел. Так что не надо для Роналду все рисовать черными красками.

Но могу сказать, что на этом чемпионате мира он был сфокусирован на своих рекордах, думал о своих достижениях, поэтому они так рано и вылетели», – сказал тренер « ».

Напомним, в 1/4 финала Португалия уступила Марокко (0:1).