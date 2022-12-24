Станислав Черчесов: «Роналду на ЧМ-2022 был сфокусирован на своих рекордах, поэтому Португалия так рано вылетела»

Теги Станислав Черчесов Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси высшая лига Венгрия ЧМ-2022 Ференцварош Футбол

Станислав Черчесов прокомментировал игру Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

«В клубе у Роналду были определенные проблемы, которые плавно перетекли в сборную. Дал интервью перед чемпионатом мира – на такое сложно не обращать внимание.

Роналду – звезда первой величины, он это доказывает на протяжении десятилетий. Это игрок, который заставляет полюбить футбол. Но такие моменты бывают у всех.

Месси сейчас чемпион мира, а четыре года назад они проиграли Хорватии 0:3, бездарно сыграли в России. Лео уже этот период прошел. Так что не надо для Роналду все рисовать черными красками.

Но могу сказать, что на этом чемпионате мира он был сфокусирован на своих рекордах, думал о своих достижениях, поэтому они так рано и вылетели», – сказал тренер «Ференцвароша».

Напомним, в 1/4 финала Португалия уступила Марокко (0:1).

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17 комментариев

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Блуждающий странник
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Ответ Пирс Морган
Вот так вот) Победителей помнят, проигравших нет)
Пока ещё воспоминания свежие, всего лишь 4 года прошло. Да и мой единственный ЧМ в живую, такое не забывается :)
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Пирс Морган
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Ответ Блуждающий странник
Помню тот матч. Визуально казалось Франция вот-вот дожмет, а по итогу до 60 минуты аргентинцы вели в счете и кто знает как бы сложился матч если бы не пушка Павара, а после неё минут 10 на поле Аргентины не было. Справедливости ради та Аргентина одна из слабейших на моей памяти, ни одной игры не провели на высоком уровне, смотрел их в живую это было настоящее мучение. Сборная России выглядела лучше и это не преувеличение, для меня это факт. И глаза горели и игра выглядела целостно
Вот так вот) Победителей помнят, проигравших нет)
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Блуждающий странник
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Ответ Пирс Морган
Аргентина дала бой чемпионам мира в 2018 получше остальных, прям бездарно
Помню тот матч. Визуально казалось Франция вот-вот дожмет, а по итогу до 60 минуты аргентинцы вели в счете и кто знает как бы сложился матч если бы не пушка Павара, а после неё минут 10 на поле Аргентины не было. Справедливости ради та Аргентина одна из слабейших на моей памяти, ни одной игры не провели на высоком уровне, смотрел их в живую это было настоящее мучение. Сборная России выглядела лучше и это не преувеличение, для меня это факт. И глаза горели и игра выглядела целостно
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Пирс Морган
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Ответ Айлин 1990
Аргентина единственная сборная в 2018 году, кто смог 3 гола забить Франции.
Да, им 2 мяча забили в сумме за оставшиеся 3 матча)
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Блуждающий странник
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Глупость. Я могу понять когда вылет аргументируют тем, что Португалия посыпалась из-за негативного фона, который витал в команде после его интервью, а тут. Португалия и без Роналду на поле не очень выглядела в первом тайме, не забывайте он только вышел на замену. Сантуш недооценил Марокко либо просто устарел как тренер и команда к ним была не готова. Хакими такую свободу не получал даже против Канады в группе. Все моменты Португалии это индивидуальное мастерство Фернандеша и одна подача Леау на Пепе. Сами судите: навес на Феликса в начале игры, пасс под удар в первом тайме где рикошетом улетело выше, удар в перекладину от самого Бруну, далее во втором тайме пасс на Рамуша и пасс на Роналду. Больше моментов не было. Если такая звездная и сильная команда, а в ней играет один Фернандеш вопросы явно не Роналду нужно задавать, да и это ли не доказательство, что интервью на повлияло на Фернандеша, а он больше всех попал под раздачу

И ещё сыграл оверхайп Португалии после Швейцарии. По сути в том матче до забитого гола Рамушем Швейцария выглядела даже поярче, слишком все удачно сложилось и разгром самим португальцам дал излишнюю уверенность в себе. В группе этого ЧМ, да даже вспоминая весь отбор к этому ЧМ Португалия играла ужасно. С Турцией в Португалии буквально отскочили, а сейчас турки слабая сборная и дома так играть гранд не может. Занять второе место в такой слабой группе отбора это тоже было звоночком, мучения в каждом матче с Ирландией. По сути уже тогда было понятно против оборонительных команд португальцы не могут создавать достаточно моментов, но тогда Рон ещё мог периодически решать. Уже давно стоило поменять Сантуша ещё после ЧМ 2018 года, взять нового тренера и забыть историю с Роналду, такой звездный состав не должен играть на такого форварда сейчас
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Айлин 1990
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Ответ Пирс Морган
Аргентина дала бой чемпионам мира в 2018 получше остальных, прям бездарно
Аргентина единственная сборная в 2018 году, кто смог 3 гола забить Франции.
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AF007
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Нет Модрича - нет рыгалду. Максимально зависимый от партнëров бездарь
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Николай Гарин
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не на рекордах, а на индивидуальных достижениях
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Пирс Морган
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Аргентина дала бой чемпионам мира в 2018 получше остальных, прям бездарно
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Joe Umarov
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Черчесов думает как 3 летний ребенок. Нарцисс уже как 3 года минимум играет хуже чем Кокорин …… Черчесов видимо футбол не смотрит
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Галым Нуркеев
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Роналду жил прошлыми достижениями, не видя того что он уже не тот. Эго полностью поглотило его, совершенно не командный игрок. Живя прошлым,не признавал настоящее и не видел свое будущее
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фкт92
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Стас как никто другой понимает криша. Нарциссизм у них на одном уровне
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Azamat Abdukadyroff
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А когда он не был сфокусирован на своих рекордах . Футболист великий,человек не очень. Его эго сделала его и великим ,и заложником всей этой проблемной ситуации
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ОФутболе ТВ
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Интересно было бы посмотреть на Стасика в сборной Бельгии, где тоже есть свой Рукаку
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mrbt928d9j
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если заменить Роналду на Черчесова, Португалию на Россию и поменять турнир, то смысл остается тот же самый
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Bartez1986
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Шашлычник нормально по овощам и фруктам шарит, нет оснований не доверять
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Ванька-Манька
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Да уж, опозорился наш рончик
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