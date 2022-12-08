Черчесов о переходе РФС в Азию: «В Европе нам гораздо привычнее, а обратной дороги может не быть десятилетиями. Кто даст гарантии, что Россию пустят на международные турниры?»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу высшая лига Венгрия РФС Азиатская футбольная конфедерация Ференцварош Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Я не настолько глубоко погружен в тему, чтобы выступить экспертом. Убежден только, что решение должно быть тщательно взвешенным.

Да, момент сейчас неприятный – футбол не терпит длительных пауз, без официальных матчей теряется мотивационный момент. Однако я никогда не был сторонником резких движений. В Европе нам гораздо привычнее.

Надо понимать, что если перейдем в АФК, то это не на один год, обратной дороги может не быть десятилетиями. И кто при этом даст гарантии, что после перехода в Азию Россию пустят на международные турниры?

В общем, повторюсь, надо получить ответы на вопросы, а потом все тщательно взвесить», – сказал тренер «Ференцвароша».

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