Станислав Черчесов: «После поражения Аргентины от Саудовской Аравии в 1-м туре я сказал: «Не надо удивляться, если аргентинцы выиграют ЧМ»

Теги Станислав Черчесов Сборная Аргентины по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2022 Чемпионат.com Футбол

Станислав Черчесов высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Чемпионат мира смотрел без эмоций, а с профессиональной точки зрения. Наблюдал за тем, что мы, как тренеры, можем почерпнуть. Но и победитель был интересен, конечно.

Кстати, после поражения Аргентины от Саудовской Аравии в 1-м туре я сказал: «Не надо удивляться, если аргентинцы выиграют ЧМ». Главное – как закончил, а не как начал. На такой дистанции не может быть все гладко. Все матчи невозможно сыграть на одинаково топовом уровне.

Ни одна из команд не выиграла все матчи в группе ― это же не случайно. Аргентина ― заслуженный чемпион», — сказал главный тренер «Ференцвароша».

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17 комментариев

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Николай Гарин
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а я сказал, что после поражения от Хорватии сборная России не пройдет стыки и не попадет на ЧМ
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Кино Музыка
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А слово "удивляться" он разве не запретил?
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Блуждающий странник
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Ответ Gestor_36
чабан лукавит, саудитов в фавориты небось записал, теперь переобуваться пришлось
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1733282_Cherchesov_Posle_porazhenija_argentincev_skazal_chtoby_ne_udivlalis_jesli_oni_stanut_chempionami

Он это говорил сразу после матча с Мексикой, тогда даже из группы Аргентина ещё не вышла и близко, а если почитать комментарии на спортс и вовсе можно ржать не переставая

https://imgur.com/a/oQy9kAR

К примеру вот что было в топах, аргентинцы датчанам ничего не сделают, худшей команде турнира :)
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bat90
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Ответ skytent1
Осьмо-Стас 🐙
Космо-Стас
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Spaten
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Не сказал о будущей победе Аргентины, а безаппеляционно утвердил кандидатуру чемпиона на 2022 год!
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Arman FCSM
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Если бы это сказал Светоч, я бы поверил
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Георгий Георгий
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Мог бы поведать экспертное мнение об играх, раз сказал смотрел с профессиональной точки зрения)
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Легенда питерского Зенита
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Ответ skytent1
Осьмо-Стас 🐙
Усатый Пауль )
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Gestor_36
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чабан лукавит, саудитов в фавориты небось записал, теперь переобуваться пришлось
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skytent1
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Осьмо-Стас 🐙
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Кукич
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Стас лучше осьминога Пауля
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typical passion
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Солдафон
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Jeicob Harlon
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Америку открыл!!,
Кто удивился бы выиграв Аргентина чм?
Она всегда была фаворитом в любых турнирах
Респект Аргам
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Don Serhio
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Он сказал, что смотрел "без эмоций, а с профессиональной точки зрения". Поэтому хорошо бы услышать от него именно профессиональное его мнение об игре, тактике, схемах, стратегии, заменах, расстановке, тренерах. Ну как тот же Ребров про вратарей поведал. А когда про победу одного из фаворитов высказывают мнение типа "не надо удивляться" — это не особо впечатляет.
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Гегенпрессинг Рангника
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Черчесов: можно проиграть битву, но не войну. Не поражение, а тактическое отступление
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encaro_one
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Не был уверен, что Аргентина выйдет из группы после этого поражения.
Вероятность, что в одном из матчей против Мексики и Польши сыграет в ничью и пролетит в ряде сценариев, была очень высока.
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А. Мостовой
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Гений был прав, а вы смеялись
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