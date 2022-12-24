Станислав Черчесов: «После поражения Аргентины от Саудовской Аравии в 1-м туре я сказал: «Не надо удивляться, если аргентинцы выиграют ЧМ»
Станислав Черчесов высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.
«Чемпионат мира смотрел без эмоций, а с профессиональной точки зрения. Наблюдал за тем, что мы, как тренеры, можем почерпнуть. Но и победитель был интересен, конечно.
Кстати, после поражения Аргентины от Саудовской Аравии в 1-м туре я сказал: «Не надо удивляться, если аргентинцы выиграют ЧМ». Главное – как закончил, а не как начал. На такой дистанции не может быть все гладко. Все матчи невозможно сыграть на одинаково топовом уровне.
Ни одна из команд не выиграла все матчи в группе ― это же не случайно. Аргентина ― заслуженный чемпион», — сказал главный тренер «Ференцвароша».
Он это говорил сразу после матча с Мексикой, тогда даже из группы Аргентина ещё не вышла и близко, а если почитать комментарии на спортс и вовсе можно ржать не переставая
https://imgur.com/a/oQy9kAR
К примеру вот что было в топах, аргентинцы датчанам ничего не сделают, худшей команде турнира :)
Кто удивился бы выиграв Аргентина чм?
Она всегда была фаворитом в любых турнирах
Респект Аргам
Вероятность, что в одном из матчей против Мексики и Польши сыграет в ничью и пролетит в ряде сценариев, была очень высока.