Станислав Черчесов: «После поражения Аргентины от Саудовской Аравии в 1-м туре я сказал: «Не надо удивляться, если аргентинцы выиграют ЧМ»

высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

« мира смотрел без эмоций, а с профессиональной точки зрения. Наблюдал за тем, что мы, как тренеры, можем почерпнуть. Но и победитель был интересен, конечно.

Кстати, после поражения от в 1-м туре я сказал: «Не надо удивляться, если аргентинцы выиграют ЧМ». Главное – как закончил, а не как начал. На такой дистанции не может быть все гладко. Все матчи невозможно сыграть на одинаково топовом уровне.

Ни одна из команд не выиграла все матчи в группе ― это же не случайно. Аргентина ― заслуженный чемпион», — сказал главный тренер «Ференцвароша».