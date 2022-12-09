Черчесов о поражении Испании на ЧМ-2022: «Мне присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко перед матчем не связывались?» В 2018-м мы связали испанцам по рукам и ногам»

оценил победу Марокко над Испанией 0:0 (3:0 пен.) в 1/8 финала .

— прошла Испанию по вашим лекалам из ЧМ-2018?

— (Смеется) Мне многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко перед матчем не связывались?» Это действительно один из вариантов против . Детали различаются, но принцип один — отдать пространство, но не инициативу.

На ЧМ-2018 мы их связали по рукам и ногам, не дали разбежаться, в итоге было минимум моментов, как и в матчах с Японией и Марокко. А Коста-Рика дала пространство — пропустила семь голов, – сказал экс-тренер сборной России, возглавляющий ныне «Ференцварош».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ