Станислав Черчесов: «Роналду, в отличие от Месси, чуть больше сосредоточен на индивидуальных достижениях, чем на командных. Может, показалось»
Станислав Черчесов сравнил игру Криштиану Роналду и Лионеля Месси на ЧМ-2022.
– Роналду не разочаровал? Его время не ушло?
– Не втягивайте меня в эти журналистские сюжеты.
Могу сказать только одно: мне показалось, что Криштиану был чуть больше сосредоточен на индивидуальных достижениях, чем на командных. В отличие от Месси. Но это могло только показаться по телепросмотру.
– Нет опасений, что постепенно сходящим звездам – Месси, Роналду, Модричу и т.д. – нет равноценных замен?
– На этих игроках футбол не заканчивается. И до них были Пеле, Марадона, Кройфф, Платини и другие, и после будут звезды. Мбаппе, Холанд, Фернандеш, а также те, о ком узнаем завтра и послезавтра.
Да, Месси и Роналду высоко подняли планку, следующему поколению надо будет постараться, чтобы так же уверенно нести знамя, оказать не меньшее влияние на развитие футбола, – сказал главный тренер «Ференцвароша».
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