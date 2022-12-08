Станислав Черчесов: «Роналду, в отличие от Месси, чуть больше сосредоточен на индивидуальных достижениях, чем на командных. Может, показалось»

сравнил игру и на .

– Роналду не разочаровал? Его время не ушло?

– Не втягивайте меня в эти журналистские сюжеты.

Могу сказать только одно: мне показалось, что Криштиану был чуть больше сосредоточен на индивидуальных достижениях, чем на командных. В отличие от Месси. Но это могло только показаться по телепросмотру.

– Нет опасений, что постепенно сходящим звездам – Месси, Роналду, Модричу и т.д. – нет равноценных замен?

– На этих игроках футбол не заканчивается. И до них были Пеле, Марадона, Кройфф, Платини и другие, и после будут звезды. Мбаппе, Холанд, Фернандеш, а также те, о ком узнаем завтра и послезавтра.

Да, Месси и Роналду высоко подняли планку, следующему поколению надо будет постараться, чтобы так же уверенно нести знамя, оказать не меньшее влияние на развитие футбола, – сказал главный тренер .

Черчесов о Месси: «Один он не выиграет ЧМ, ничего не сделает. Он это чувствует и играет на команду»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ