Станислав Черчесов: «Роналду, в отличие от Месси, чуть больше сосредоточен на индивидуальных достижениях, чем на командных. Может, показалось»

Теги Станислав Черчесов Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Венгрия ЧМ-2022 Ференцварош Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов сравнил игру Криштиану Роналду и Лионеля Месси на ЧМ-2022.

– Роналду не разочаровал? Его время не ушло?

– Не втягивайте меня в эти журналистские сюжеты.

Могу сказать только одно: мне показалось, что Криштиану был чуть больше сосредоточен на индивидуальных достижениях, чем на командных. В отличие от Месси. Но это могло только показаться по телепросмотру.

– Нет опасений, что постепенно сходящим звездам – Месси, Роналду, Модричу и т.д. – нет равноценных замен?

– На этих игроках футбол не заканчивается. И до них были Пеле, Марадона, Кройфф, Платини и другие, и после будут звезды. Мбаппе, Холанд, Фернандеш, а также те, о ком узнаем завтра и послезавтра.

Да, Месси и Роналду высоко подняли планку, следующему поколению надо будет постараться, чтобы так же уверенно нести знамя, оказать не меньшее влияние на развитие футбола, – сказал главный тренер «Ференцвароша».

Черчесов о Месси: «Один он не выиграет ЧМ, ничего не сделает. Он это чувствует и играет на команду»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные