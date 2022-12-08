«Черчесов из ничего создал команду в 2018-м. Он может работать в Бундеслиге». Орлов о тренере

Журналист Геннадий Орлов считает, что может тренировать клуб Бундеслиги.

«Не стоит забывать, что Черчесов получал лицензию Pro в Германии. Он знает немецкий язык. Так почему он не может работать в Бундеслиге? Он вполне может там работать. И в Австрии может. Но в Германии не очень любят иностранных тренеров – там своих специалистов достаточно.

Черчесов – настоящий тренер. Давайте не будем забывать, он из ничего создал команду в 2018 году.

Вот закончился чемпионат мира, и где все эти игроки? Начнем с центрального защитника, который с косичкой сейчас играет. Кутепов. Он же даже получил звание заслуженного мастера спорта. Как и Зобнин. Они вот заслуженные мастера спорта? Черчесов после чемпионата мира должен был первым сказать, что нельзя вручать такое звание – они ведь ничего не выиграли.

Я помню всех ЗМС Советского Союза и знаю ребят, которые получили это звание за третье место на чемпионате Европы и победу в Кубке УЕФА. А вот эта группа людей, что ж она дальше ничего не показывает?

Вот Ерохин играет в «Зените», тоже заслуженный мастер спорта. Я понимаю, – он заслуженный мастер Бразилии. Клаудиньо и тоже мастеровитее.

Черчесов – настоящий тренер, повторюсь. Но у меня к нему одна претензия: он хотел ребятам сделать хорошее дело. Но ребята не выросли и не стали играть лучше, чем в 2018 году», – отметил Орлов.

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