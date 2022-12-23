Висенте Дель Боске: «Месси – лучший игрок, что я видел. Он всегда вел команду вперед»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Висенте Дель Боске ЧМ-2022 Футбол

Висенте Дель Боске высоко отозвался о Лионеле Месси.

«Месси – лучший игрок из тех, которых я когда-либо видел. Все благодаря стабильности и качествам.

Он провел несколько фантастических сезонов и всегда вел свою команду вперед», – сказал бывший тренер сборной Испании в интервью Radio Marca.

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34 комментария

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Vinnipukh Vinni
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Ответ CuauhtemokBlanco
Как же у меня горит с этой д*очки на Месси. Как любитель футбола, как человек, занимавшийся футболом, впервые увидев Лео Месси в игре, я понимал, что перед моими глазами играет будущий самый великий игрок в истории. В Месси есть все для этой игры. Если бы футбол был человеком, то он выглядел бы, как Месси. Люди говорят, что Лео Месси тренируется не меньше Роналду, иначе как бы он поддерживал свой космический уровень столько лет, но люди не могут понять, что тренировки ему нужны лишь для поддержания физической формы. То, что он делает с мячом - совершенство, этому невозможно научиться. Но футбол это не только трюки с мячом, иначе лучшими в нем были бы фристайлеры. Месси - Иисус от футбола, инопланетянин, не человек. Кубок мира ему на фиг не сдался, он и без этого величайший. Я замечал, что на спорце достаточно атеистов, но они сами себе противоречят обожествляя своего кумира. Да, я и сам его обожествляю, но я не болею за него. Странно болеть за человека, который не похож на тебя. Странно переживать за того, кто сильнее всех. Говоря, что похож на нас, я подразумеваю, что наврятли среди его фанатов найдутся люди с сопоставимым талантом, гениальностью. Я не понимаю тех, кто болеет за него, им можно лишь восхищаться, как творчеством ему подобных гениев. Ему можно завидовать, но быть на его стороне в "противостоянии" с Роналду - странно.
За него можно болеть по одной простой причине. У него при всём таланте тоже не всё и не всегда получается. То есть всё-таки он тоже человек.
Сначала появились те, кто им восхищался и не более.
В ответ появились хейтеры и тролли, которые пытались доказать, что он никто. Когда у него случались неудачи, они прыгали на костях. Особенно болезненными и обсуждаемыми были неудачи в сборной.
В итоге те, кто сначала лишь восхищался Месси, стали за него болеть, стали желать ему преодолеть сложности и проблемы. Здорово, что у него получилось.
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korobokchekhova
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Дель Боске прав. Как обычно.
А когда обратно схему вернут?
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mold-cel
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Ответ CuauhtemokBlanco
Как же у меня горит с этой д*очки на Месси. Как любитель футбола, как человек, занимавшийся футболом, впервые увидев Лео Месси в игре, я понимал, что перед моими глазами играет будущий самый великий игрок в истории. В Месси есть все для этой игры. Если бы футбол был человеком, то он выглядел бы, как Месси. Люди говорят, что Лео Месси тренируется не меньше Роналду, иначе как бы он поддерживал свой космический уровень столько лет, но люди не могут понять, что тренировки ему нужны лишь для поддержания физической формы. То, что он делает с мячом - совершенство, этому невозможно научиться. Но футбол это не только трюки с мячом, иначе лучшими в нем были бы фристайлеры. Месси - Иисус от футбола, инопланетянин, не человек. Кубок мира ему на фиг не сдался, он и без этого величайший. Я замечал, что на спорце достаточно атеистов, но они сами себе противоречят обожествляя своего кумира. Да, я и сам его обожествляю, но я не болею за него. Странно болеть за человека, который не похож на тебя. Странно переживать за того, кто сильнее всех. Говоря, что похож на нас, я подразумеваю, что наврятли среди его фанатов найдутся люди с сопоставимым талантом, гениальностью. Я не понимаю тех, кто болеет за него, им можно лишь восхищаться, как творчеством ему подобных гениев. Ему можно завидовать, но быть на его стороне в "противостоянии" с Роналду - странно.
скажите в двух словах о чем этот камент?
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rigobersong
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Ответ CuauhtemokBlanco
Как же у меня горит с этой д*очки на Месси. Как любитель футбола, как человек, занимавшийся футболом, впервые увидев Лео Месси в игре, я понимал, что перед моими глазами играет будущий самый великий игрок в истории. В Месси есть все для этой игры. Если бы футбол был человеком, то он выглядел бы, как Месси. Люди говорят, что Лео Месси тренируется не меньше Роналду, иначе как бы он поддерживал свой космический уровень столько лет, но люди не могут понять, что тренировки ему нужны лишь для поддержания физической формы. То, что он делает с мячом - совершенство, этому невозможно научиться. Но футбол это не только трюки с мячом, иначе лучшими в нем были бы фристайлеры. Месси - Иисус от футбола, инопланетянин, не человек. Кубок мира ему на фиг не сдался, он и без этого величайший. Я замечал, что на спорце достаточно атеистов, но они сами себе противоречят обожествляя своего кумира. Да, я и сам его обожествляю, но я не болею за него. Странно болеть за человека, который не похож на тебя. Странно переживать за того, кто сильнее всех. Говоря, что похож на нас, я подразумеваю, что наврятли среди его фанатов найдутся люди с сопоставимым талантом, гениальностью. Я не понимаю тех, кто болеет за него, им можно лишь восхищаться, как творчеством ему подобных гениев. Ему можно завидовать, но быть на его стороне в "противостоянии" с Роналду - странно.
Противостояние с роналду, это настолько уже надоевшая всем шутка, что ее никто не воспринимает всеръез уже лет 10:) Оно закончилось когда Месси забил 91 гол за год, и 50 голов в Ла Лиге:) роналду даже не ровня Ди Марии как показало время:)
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maddantist maddantist
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Слон в лесу сдох!
Дель Боске, важно надувающий щеки всю жизнь, здравствуй дерево, вдруг что-то сказаль!
Для меня лично это удивительно, потому что таких вижу ежечасно в риле...
Молодец !
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alanburda
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Я видел, что в большинстве случаев, когда его команда проигрывала, он полностью исчезал с поля.
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CuauhtemokBlanco
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Как же у меня горит с этой д*очки на Месси. Как любитель футбола, как человек, занимавшийся футболом, впервые увидев Лео Месси в игре, я понимал, что перед моими глазами играет будущий самый великий игрок в истории. В Месси есть все для этой игры. Если бы футбол был человеком, то он выглядел бы, как Месси. Люди говорят, что Лео Месси тренируется не меньше Роналду, иначе как бы он поддерживал свой космический уровень столько лет, но люди не могут понять, что тренировки ему нужны лишь для поддержания физической формы. То, что он делает с мячом - совершенство, этому невозможно научиться. Но футбол это не только трюки с мячом, иначе лучшими в нем были бы фристайлеры. Месси - Иисус от футбола, инопланетянин, не человек. Кубок мира ему на фиг не сдался, он и без этого величайший. Я замечал, что на спорце достаточно атеистов, но они сами себе противоречят обожествляя своего кумира. Да, я и сам его обожествляю, но я не болею за него. Странно болеть за человека, который не похож на тебя. Странно переживать за того, кто сильнее всех. Говоря, что похож на нас, я подразумеваю, что наврятли среди его фанатов найдутся люди с сопоставимым талантом, гениальностью. Я не понимаю тех, кто болеет за него, им можно лишь восхищаться, как творчеством ему подобных гениев. Ему можно завидовать, но быть на его стороне в "противостоянии" с Роналду - странно.
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Максон121
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Ответ Экспертное мнение
Он тоже самое говорил лет 10 назад, чтобы вы понимали, еще тогда многие умные люди из футбола называли Месси лучшим в истории, а не после этого ЧМ как некоторые могут подумать
Для умных ничего не поменялось.Для всех остальных появился факт,что Месси стал чемпионом мира с не самой сильной сборной.И стал MVP на двух мундиалях.Казалось бы шах и мат,так как эти козыряли ЧЕ.Но нет,тут уже и пенки все левые,да и вообще весь ЧМ куплен был под Месси.Так что так.Это лечению не подлежит
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corazón blanco
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Ответ Игорь Климов
Раньше не могли говорить из-за контракта.
Игорь, ну хватит выдумывать. И при нахождении Роналду в команде, некоторые говорили про Месси, как об исключительном игроке. Некоторые не говорили из-за уважения к партнеру по команде, но про контракт - это уже выдумки.
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Homelender_666
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Когда Месси закончит, мы будем наблюдать за просто топовыми игроками, но не за величайшими. Надо ценить таких игроков, как Месси, Модрич, Златан. Из нынешней молодёжи только Мбаппе может стать великим игроком.
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Игорь Климов
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
После ухода Рончика из Реала,практически все мадридисты признали Величие Месси.
Раньше не могли говорить из-за контракта.
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Insan
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Роналду ведь то же самое сказал. Прям слово в слово)))
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Терминатор///Айлбибекович
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После ухода Рончика из Реала,практически все мадридисты признали Величие Месси.
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bijbajbo
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Сестра Роналду не согласна
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esperantoacuadro
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Снова эти аргентинцы и барселонцы хвалят чемпиона мира 2022 😏
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gPk
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Легенда Реала знает что говорит)
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aslvowk@mail.ru
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Ответ Леван Мкртчян
Что имеем по фактам.... 1) Говорит олдовейший олд и безусловный авторитет в мире футбола , видевший множество звезд прошлого 2) никогда не тренироващий Лео 3) Не аргентинец
4) легенда Реала
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Игорь Климов
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Объективное мнение от мадриста, это дорогого стоит, респект!
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Эдвард Джеймс Кенуэй
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Ахаха а это говорит великий игрок и тренер для мадридского Реала. Местные глоры Рональду, которые притворяются фанатами Реала будут и его поливать? 😁
Пирс Морган: И все равно инстадива лучше. Кто такой этот Дель Боске
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Игорь Климов
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Ответ Дядя ТУРА
Сапогов ему не отправлял видео?
Португальский Сапогов7 переходит в Саудовскую Аравию.
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rigobersong
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Дель Боске шарит:) Приятно от легенды Реала и Испанского футбола такое слышать:)
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Экспертное мнение
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Ответ Tua
У Дель Боске чувствуется обида на Фло, не в первый раз Месси превозносит
Сам Фло 12 лет назад хотел купить Месси, видя как Кришти с самого лучшего места на поле смотрел как Лео возил Реал при легендарном 5-0, Перес любые деньги был готов предложить за Месси в то время и не скрывал этого
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Tua
У Дель Боске чувствуется обида на Фло, не в первый раз Месси превозносит
Либо просто адекватный человек в отличие от глоров, который в футболе варится больше, чем общий возраст романа, пенса, Алонсо и Юнико вместе взятых
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Nuraly Amirov
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Испания уже 3й чм ищет своего Месси и не находит. Под Месси имею ввиду игрока атаки, который может обострить или забить. В 10м роль Месси взял на себя Вилья, забил в 4 матчах подряд за счёт индивидуального мастерства, пока остальные в центре перекатывали, в полуфинале помогли стандарт и Пуйоль, в финале в основное не забили, в доп в конце только после удаления у сопа
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Экспертное мнение
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Он тоже самое говорил лет 10 назад, чтобы вы понимали, еще тогда многие умные люди из футбола называли Месси лучшим в истории, а не после этого ЧМ как некоторые могут подумать
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