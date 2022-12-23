Висенте Дель Боске: «Месси – лучший игрок, что я видел. Он всегда вел команду вперед»

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«Месси – лучший игрок из тех, которых я когда-либо видел. Все благодаря стабильности и качествам.

Он провел несколько фантастических сезонов и всегда вел свою команду вперед», – сказал бывший тренер сборной Испании в интервью Radio Marca.

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