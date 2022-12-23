Висенте Дель Боске: «Месси – лучший игрок, что я видел. Он всегда вел команду вперед»
Висенте Дель Боске высоко отозвался о Лионеле Месси.
«Месси – лучший игрок из тех, которых я когда-либо видел. Все благодаря стабильности и качествам.
Он провел несколько фантастических сезонов и всегда вел свою команду вперед», – сказал бывший тренер сборной Испании в интервью Radio Marca.
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Сначала появились те, кто им восхищался и не более.
В ответ появились хейтеры и тролли, которые пытались доказать, что он никто. Когда у него случались неудачи, они прыгали на костях. Особенно болезненными и обсуждаемыми были неудачи в сборной.
В итоге те, кто сначала лишь восхищался Месси, стали за него болеть, стали желать ему преодолеть сложности и проблемы. Здорово, что у него получилось.
А когда обратно схему вернут?
Дель Боске, важно надувающий щеки всю жизнь, здравствуй дерево, вдруг что-то сказаль!
Для меня лично это удивительно, потому что таких вижу ежечасно в риле...
Молодец !