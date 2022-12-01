«Аргентина проигрывает саудовцам, Германия – Японии. Что-то не так в плане рейтинга ФИФА. Футбол выровнялся». Дель Боске о ЧМ

Висенте Дель Боске высказался о качестве футбола на .

– Вы смотрите чемпионат мира?

– Почти каждую игру. Смотрю все, что могу, пропускаю матчи, только если у меня есть какие-то неизбежные обязательства.

– Как вы оцениваете уровень ЧМ-2022?

– Иногда можно наблюдать очень любопытные вещи. непросто забить семь мячей в ворота Коста-Рики, для Коста-Рики победа над Японией звучит странно, побеждает Германию, – ...

Похоже, в плане рейтинга сборных ФИФА что-то не так. Реальность такова, что футбол, судя по всему, выровнялся, – сказал бывший главный тренер сборной Испании.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ