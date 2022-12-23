Кэтрин Зета-Джонс о Месси: «Болею за «ПСЖ» и люблю Лео. У меня по всему дому плакаты, муж не против»

Кэтрин Зета-Джонс призналась, что она поклонница .

«Лучший матч, который я когда-либо видела! Послушайте, я болею за « », я люблю французский язык и говорю на нем, мое сердце принадлежит им.

Но поймите, я люблю Месси. И знаете что? Мой муж совсем не против этого. Так что… Не плачь ни по мне, ни по кому-то другому, ! Вперед!

Какой парень! [Мужу] плевать на мои плакаты с Месси по всему дому, это очень круто», – написала актриса в социальных сетях, опубликовав видео, как она смотрит финал по телевизору и радуется победе сборной Аргентины.

Кэтрин Зета-Джонс замужем за актером и продюсером Майклом Дугласом. Супруги в браке уже 22 года, у пары двое детей.