Кэтрин Зета-Джонс о Месси: «Болею за «ПСЖ» и люблю Лео. У меня по всему дому плакаты, муж не против»
Кэтрин Зета-Джонс призналась, что она поклонница Лионеля Месси.
«Лучший матч, который я когда-либо видела! Послушайте, я болею за «ПСЖ», я люблю французский язык и говорю на нем, мое сердце принадлежит им.
Но поймите, я люблю Месси. И знаете что? Мой муж совсем не против этого. Так что… Не плачь ни по мне, ни по кому-то другому, Аргентина! Вперед!
Какой парень! [Мужу] плевать на мои плакаты с Месси по всему дому, это очень круто», – написала актриса в социальных сетях, опубликовав видео, как она смотрит финал ЧМ-2022 по телевизору и радуется победе сборной Аргентины.
Кэтрин Зета-Джонс замужем за актером и продюсером Майклом Дугласом. Супруги в браке уже 22 года, у пары двое детей.
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