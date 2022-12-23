Сергей Юран: «Мы русский народ! Если нас не хотят видеть в Европе, зачем напрашиваться? Почему бы не перейти в Азию?»
Сергей Юран оценил перспективы перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Если нас не хотят видеть в Европе, то зачем нам туда напрашиваться? Мы русский народ! Если есть вариант с Азией, то почему бы и нет?
Для любого спортсмена внутренние соревнования – это прекрасно, но все-таки хочется конкурировать с другими странами. Ждем какого-то решения. У руководителей РФС больше информации, наверное.
Нужно понять, сколько лет нас не будут ждать в УЕФА, и, исходя из этого, принимать соответствующее решение. Пусть сами там варятся. Наши ребята должны играть и соревноваться», – сказал бывший тренер «Химок».
Российский футбол завис между Европой и Азией. Возможен ли вообще трансфер? И разве нас там ждут?
Опрос
Нужно ли РФС переходить в Азию?
4885 голосов
Если так, то в этом нет смысла. Если нет, то на интересы других забили?
Нет никакого смысла от перехода в азию