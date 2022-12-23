Сергей Юран: «Мы русский народ! Если нас не хотят видеть в Европе, зачем напрашиваться? Почему бы не перейти в Азию?»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Сергей Юран Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Сергей Юран оценил перспективы перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если нас не хотят видеть в Европе, то зачем нам туда напрашиваться? Мы русский народ! Если есть вариант с Азией, то почему бы и нет?

Для любого спортсмена внутренние соревнования – это прекрасно, но все-таки хочется конкурировать с другими странами. Ждем какого-то решения. У руководителей РФС больше информации, наверное.

Нужно понять, сколько лет нас не будут ждать в УЕФА, и, исходя из этого, принимать соответствующее решение. Пусть сами там варятся. Наши ребята должны играть и соревноваться», – сказал бывший тренер «Химок».

Российский футбол завис между Европой и Азией. Возможен ли вообще трансфер? И разве нас там ждут?

Опрос

Нужно ли РФС переходить в Азию?
4885 голосов
Да, нужно хотя бы попытаться
34%
Азиатская футбольная конфедерация
Нет, нужно ждать возвращения в турниры УЕФА
66%
УЕФА

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62 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Бронислав Каминский
Я уже начинаю потихоньку привыкать.Помню,как несколько лет назад тоже систему комментирования поменяли,вот тогда дичь была
Я с другого телефона не могу самостоятельно писать 😬
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Лимит легионеров
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Ответ KYCOK rOBHA
Рабы это подавляющее большинство россиян, которых кремлевский карлан двадцать лет набутыливал и отшвабривал, а теперь отправляет на фронт погибать фиг пойми за что.
Рабы это пожавляющее большинство украинцев, которых карлик с банковой набутыливает уже несколько лет, а теперь отправляет в качестве испытаний для оружия с 10-й волной мобилизации погибать хрен пойми за что
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prus_3
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Ответ МТБ
Якуты, Башкиры, Татары, Ханты, Манси, Ненцы, Лезгины, Ногайцы и ещё куча народностей, это тоже Русский народ? Если так, то в этом нет смысла. Если нет, то на интересы других забили? Нет никакого смысла от перехода в азию
Это тоже русский народ. Беда нашего языка, что нет разделения между "русским" по национальности и "русским" по гражданству. Слово "россияне" дискредитировал долбанный алкоголик, к сожалению.
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JGOAL
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нужно создать свой турнир не думать кто кого куда позовет
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Бронислав Каминский
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Спортс, верните прежние комментарии
Я уже начинаю потихоньку привыкать.Помню,как несколько лет назад тоже систему комментирования поменяли,вот тогда дичь была
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Алексей Дрожжин
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Можно подумать в Азии нас с распрастертыми руками ждут
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Shamuk
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Ответ ZarvuR2020
Сколько же таких ******* весь наш спорт тянут на дно
только ли спорт?
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Tua
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Юран, этнический украинец, говорящий о себе как о русском, в украинской истории останется глубоко презираемым существом. Причем, как со стороны русских, так и со стороны украинцев. Русские будут презирать за раболепие, за то, что продался за 30 сребренников. Украинцы итак понятно за что. То же можно сказать и об Онопко, Тимощуке и прочих подобных.
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Лакедемон
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Не хотят видеть не русских, а лишь одного вождя и его свиту
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МТБ
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Якуты, Башкиры, Татары, Ханты, Манси, Ненцы, Лезгины, Ногайцы и ещё куча народностей, это тоже Русский народ?
Если так, то в этом нет смысла. Если нет, то на интересы других забили?
Нет никакого смысла от перехода в азию
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Pigmalion
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Ответ Ярик01
Сергей Юран: Я хохол, родившийся в Украине! https://lokomotiv.info/blogs/240307/1551/ Интервью 2007 год. С рассказом о происхождении мамы / папы.
Хохол по национальности. Русский по политической нации. Так бывает.
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Алоизий Могарыч
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Это когда Юран в русского превратился?
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KYCOK rOBHA
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Ответ Боевой комар
Он с Тимощуком одного поля ягоды.
А где биогуси из натовских лабораторий? Чё один шастаешь?
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Валера, уходи!!!
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Ответ Никита Самарин
Как минимум в финансовом плане просядем существенно. Болельщикам тоже интереснее смотреть игры против Реала, Барселоны, Баварии, Ливерпуля.
После ввода фанид уже ясно что на интересы болельщиков всем насрать
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Холден Колфилд
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"Вот мой CVC .Заберите мои деньги.Вы - мой народ!"
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Ярик01
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Ответ kirilldoublel94@gmail.com
Народ, объясните пожалуйста, почему Юрана все «барсиком» величают?)))
Типа к официантке приставал, обещая показать своего "барсика". Оттуда среди сокомандников пошло.
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KYCOK rOBHA
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Ответ Лимит легионеров
Молодец Юран, все верно говорит. Только всякие люди с рабским менталитетом готовы ползать на коленях перед Европой. Чем кстати занимается 80% юзеров спорста и так же правительство РФ.
Рабы это подавляющее большинство россиян, которых кремлевский карлан двадцать лет набутыливал и отшвабривал, а теперь отправляет на фронт погибать фиг пойми за что.
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Дядя ТУРА
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Ответ Максим Пантелеев
А Луганск это что,исторически? Неужели некая УССР?
Нидерланды вроде
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Джон Дон
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Ведь этот луганчанин всё прекрасно знает, это не зомбированный пропагандой, а просто сделавший выбор в угоду текущего дня. В перспективе будущего, слово ему только одно + позор.
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kirilldoublel94@gmail.com
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Народ, объясните пожалуйста, почему Юрана все «барсиком» величают?)))
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kilo_gilo
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Мы русский народ! Зачем нам вообще куда-то напрашиваться?! Создадим свою конфедерацию с блэк джеком, Беларусью, Эритреей и Северной Кореей!
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Ковид 07.10.52
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Он сам-то понял, что наговорил...Получается, что гордые русские не должны попрошайничать в Европе, когда можно в Азии...тьфу...
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Валера, уходи!!!
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Ответ Никита Самарин
Как минимум в финансовом плане просядем существенно. Болельщикам тоже интереснее смотреть игры против Реала, Барселоны, Баварии, Ливерпуля.
И это плюс. У российских игроков появится стимул играть лучше, что бы уезжать на заработки, а там глядишь и сможем собрать конкурентноспособную сборную.
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spashef1989
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У нас стериотип, что Азия - это Китай. А там ещё Япония, австралия в их конференции играет, Корея. Кто нас там ждёт?
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Ярик01
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Ответ blacksmithept
А вас в Польше?Cегодня в Германии заявили,что вы на хрен не нужны и даже спортзалы не для вас?Превращаетесь в цыган.
Хороший у Адольфа правнук вырос, обстреливать и радоваться, что сбежавшим от обстрелов беженцам плохо.
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