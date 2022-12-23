Решение о переходе РФС в Азию примут до 31 декабря

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Вице-президент РФС Денис Соловьев рассказал о сроках принятия решения о переходе в Азию.

– Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024-го. Так мы теряем полтора года.

Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода.

– Как будет приниматься решение?

– На исполкоме по видеосвязи.

– О чем говорили на заседании сегодня?

– Многие концентрировались на рисках. Их много. Но есть риски и есть «ничего». На исполкоме сказано о том, чтобы проработать процедуру перехода. Если мы увидим, что дорога имеет успешное завершение, то двигаться в эту сторону. Никто не хочет направить заявление о выходе в УЕФА, прийти в АФК и услышать «мы вас не берем».

– Времени мало.

– Да, мало. Осталось меньше недели, чтобы решение принять, – сказал Соловьев.

Ранее стало известно, что в середине следующей недели исполком РФС вновь соберется, чтобы обсудить вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Сегодня это решение принято не было.

Опрос

Нужно ли РФС переходить в Азию?
2805 голосов
Да, нужно хотя бы попытаться
35%
Азиатская футбольная конфедерация
Нет, нужно ждать возвращения в турниры УЕФА
65%
УЕФА

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73 комментария

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Ответ Павел Аникеев
Тут еще "тонкий" момент, о котором все пока молчат. Уйдем в Азию мы, практически автоматом уйдет в Азию Белоруссия. Для УЕФА -2 федерации сразу. А как там дальше события будут развиваться - не понятно. Но прецедент для Европы будет не самым лучшим.
Территориальный принцип. У Белоруси в Азии территорий нет.
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Павел Аникеев
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Ответ Алекс Кадет
Сначала с Азией надо договориться
Надо смотреть, кто главные финансовые спонсоры в федерации Азии. Скорее всего это Китай и Арабские страны. Их слово и будет решающим. И скорее всего их поддержкой уже заручились.
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Константин Ловков
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Константин Ловков
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Ответ Злодей Спб
Новая лента комментов адски бесит.
А что именно хочется поменять?
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Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
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Ответ ержик
Верните комметарии как было...это хрень какая то сейчас!
Привет, вернуть комментарии к сожалению не получится, в старом виде они себя технически и продуктово исчерпали, если есть что-то конкретное, что хочется увидеть в новом виде – буду рад узнать
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Павел Аникеев
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Тут еще "тонкий" момент, о котором все пока молчат. Уйдем в Азию мы, практически автоматом уйдет в Азию Белоруссия. Для УЕФА -2 федерации сразу. А как там дальше события будут развиваться - не понятно. Но прецедент для Европы будет не самым лучшим.
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RussianKiwi
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Ответ Павел Аникеев
Это "пинок" в УЕФА, что бы определились со своей позицией. Так сказать "предложение, от которого нельзя отказаться". В Европе должны четко, и главное быстро озвучить, готовы нас вернуть, или нет. Потенциальный переход в Азию скорее всего с местными футбольными властями уже согласован.
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RussianKiwi
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Ответ Альтависта
Какой же будет ор, если эти примут, а Азия их пошлёт куда подальше.
Для чего ты думаешь Дюков ездил в Катар? Договариваться о переходе. Посмотрим. Не сцы
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Алекс Кадет
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Сначала с Азией надо договориться
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Ivan Balashov
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Ответ Лимит легионеров
Какая конкретно? Украина? США?
Россия. Нашего согласия не спрашивали ни при аннексии 2014 года, ни в 2022-м. Тупо поставили перед фактом.
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Павел Аникеев
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Это "пинок" в УЕФА, что бы определились со своей позицией. Так сказать "предложение, от которого нельзя отказаться". В Европе должны четко, и главное быстро озвучить, готовы нас вернуть, или нет. Потенциальный переход в Азию скорее всего с местными футбольными властями уже согласован.
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goshforever
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Ответ Slavick Nemkovsky
Да плевать на эти сборные вообще, кому они интересны! Прощайте еврокубки навсегда! Реал, Барселону, Ливерпуль и Баварию патриоты увидят только во сне разве что.
Что так по ящику, что эдык. При любом раскладе. Фиксированное место в группе ЛЧ российский чемпион уже потерял, даже если вдруг деревяшек "простят" резко.
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nobrainnopain
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Ответ Альтависта
Какой же будет ор, если эти примут, а Азия их пошлёт куда подальше.
А что изменится? Мы де факто сейчас нигде
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nobrainnopain
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Спохватились вовремя🤦‍♂️
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Дмитрий9779
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Всех кто за переход из исполкома, надо отсеять на входе.
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Иван Бень
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Ответ Альтависта
Какой же будет ор, если эти примут, а Азия их пошлёт куда подальше.
Так и будет
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goshforever
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Ответ Egorushka56
С учётом перехода мощнейшей сборной России фаворитами от Азии на следующий ЧМ будут Япония, Корея, Австралия и Иран. Надеюсь, никого не забыл)
на следующий ЧМ 8+ мест от Азии. Так что даже Ирак имеет неплохие шансы
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goshforever
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Ответ Альтависта
Какой же будет ор, если эти примут, а Азия их пошлёт куда подальше.
Прецедент членства в ФИФА без членства в региональной конфедерации есть. Израиль (1974-1994).

Хватает и примеров членства в региональной конфедерации без членства в ФИФА, втч актуальных.
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Александра Александрова
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31 декабря в 00-00?))
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Valdem von Habsburg
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Ответ Мерседес-Бендзь
Россия настолько большая что тут на территории одной страны можно устраивать отборочные соревнования и всякие лиги чемпионов между федеральными округами.
Это не самая худшая идея. Такая странная ситуация могла стать поводом к "очищению", вложений в детский футбол, инфстрактуру и сделать футбол, наконец, приносящим деньги бизнесом, где растут таланты.
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SultanSuleymanKhan
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есть плюс. к нам сможет приехать Криштиану - посмотрим на закат звезды.
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ДМ-1чемпион
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Ответ Ivan Balashov
А зачем нам такая страна, которая не уважает мнение собственных граждан?
Мнения граждан разные. Невозможно согласится со всеми.
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Злодей Спб
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Новая лента комментов адски бесит.
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Злодей Спб
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Ответ Олег Афанасьев
Ждут отмашки Царя
- Что решили с переходом в Азиатскую Лигу?
- Наше мнение полностью совпадает с Вашим, Владимир Владимирович.
- Вот и хорошо.
- ....

*вот так решение о переходе в Азиатскую лигу было перенесено в очередной раз*
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ДМ-1чемпион
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Ответ Лимит легионеров
А, зачем нам нужна такая Европа которая не уважает субьектность нашей страны?
Согласен. Просто надо становится сильными, что бы тебя уважали!
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sintenced
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Ответ BearS
Тогда Африка нам поможет!
К черту эти полумеры! Го в Антарктиду!
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