Решение о переходе РФС в Азию примут до 31 декабря

Вице-президент РФС Денис Соловьев рассказал о сроках принятия решения о переходе в Азию.

– Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024-го. Так мы теряем полтора года.

Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода.

– Как будет приниматься решение?

– На исполкоме по видеосвязи.

– О чем говорили на заседании сегодня?

– Многие концентрировались на рисках. Их много. Но есть риски и есть «ничего». На исполкоме сказано о том, чтобы проработать процедуру перехода. Если мы увидим, что дорога имеет успешное завершение, то двигаться в эту сторону. Никто не хочет направить заявление о выходе в УЕФА, прийти в АФК и услышать «мы вас не берем».

– Времени мало.

– Да, мало. Осталось меньше недели, чтобы решение принять, – сказал Соловьев.

Ранее стало известно, что в середине следующей недели исполком РФС вновь соберется, чтобы обсудить вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Сегодня это решение принято не было.