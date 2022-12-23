Решение о переходе РФС в Азию примут до 31 декабря
Вице-президент РФС Денис Соловьев рассказал о сроках принятия решения о переходе в Азию.
– Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024-го. Так мы теряем полтора года.
Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода.
– Как будет приниматься решение?
– На исполкоме по видеосвязи.
– О чем говорили на заседании сегодня?
– Многие концентрировались на рисках. Их много. Но есть риски и есть «ничего». На исполкоме сказано о том, чтобы проработать процедуру перехода. Если мы увидим, что дорога имеет успешное завершение, то двигаться в эту сторону. Никто не хочет направить заявление о выходе в УЕФА, прийти в АФК и услышать «мы вас не берем».
– Времени мало.
– Да, мало. Осталось меньше недели, чтобы решение принять, – сказал Соловьев.
Ранее стало известно, что в середине следующей недели исполком РФС вновь соберется, чтобы обсудить вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Сегодня это решение принято не было.
Хватает и примеров членства в региональной конфедерации без членства в ФИФА, втч актуальных.
- Наше мнение полностью совпадает с Вашим, Владимир Владимирович.
- Вот и хорошо.
- ....
*вот так решение о переходе в Азиатскую лигу было перенесено в очередной раз*