«Большинство членов исполкома склоняются к переходу в Азию». Колосков об РФС

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Вячеслав Колосков Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Футбол

Вячеслав Колосков заявил, что члены исполкома РФС склоняются к переходу в Азию.

«Было много опасений. Большинство членов исполкома склоняются к тому, чтобы перейти в Азию.

Но есть несколько неясных вопросов, поэтому приняли решение отложить окончательное решение до следующего заседания исполкома РФС. Оно пройдет во вторник», – сказал почетный президент РФС.

Российский футбол завис между Европой и Азией. Возможен ли вообще трансфер? И разве нас там ждут?

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69 комментариев

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утка васин
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Ответ Papa Bear
Можешь не представлять, нас туда не примут.
Примут, скорей всего уже договорено со всеми
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MaxKr
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Ответ Ketanest
Вот с кем придется играть : Иран ,Япония ,Республика Корея Австралия ,Катар , Объединённые Арабские Эмираты ,Саудовская Аравия Саудовская Ирак ,Сирия ,Узбекистан ,Ливан ,Оман ,Киргизия ,Иордания ,Вьетнам ,Палестина Индия ,Бахрейн ,Таиланд ,Таджикистан ,КНДР, Филиппины Китайский Тайбэй Туркменистан, Мьянма ,Гонконг, Йемен, Афганистан Мальдивы, Кувейт, Индонезия Сингапур ,Непал, Малайзия, Камбоджа ,Макао, Лаос, Бутан Монголия, Бангладеш Гуам, Бруней, Восточный Тимор, Пакистан, Шри-Ланка Представляю себе зарубу со сбороной Бутана или Лаоса, спасибо тебе Вова
Несомненно, битва с Сан-Марино, Андоррой и Лихтеншт ейном более престижно))
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Нейтральный критик
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Ответ Ewgen
Тут поражает другое, что никто из них, депутатов, спортсменов, не в состоянии просто взять и задать вопрос: Владим Владимыч, а какого хрена наши войска делают в чужой стране? Владим Владимыч, а какого хрена мы сейчас обсуждаем вопрос перехода в Азию? Владим Владимыч, почему нас вышвырнули вон отовсюду, из спорта, из экономики, почему мы вынуждены приспосабливаться, приноравливаться, проделывать дырки в санкциях, почему мы не можем жить свободно, открыто, путешествовать по миру, торговать, получать выгоду? Вот интересно, за два десятилетия у власти ему хоть кто-нибудь задал хоть один неудобный вопрос, или вся так называемая оппозиция состояла только из клоунов типа Жириновского и Зюганова? Вы представляете, насколько зачищено, насколько выжжено политическое поле, что вместо того, чтобы задать эти логичные вопросы, все, как стадо баранов, кивают гривой и молча пытаются приспособиться к новым реалиям?
Он уже столько выступлений сделал за год и все уже так разжевал, что непонятно только вам.
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Лимит легионеров
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Ответ Денис Давыдов
Куда нам до послушного стада, что готово валятся у ног кооператива озеро
Таких на спортсе нет.
А, вот подхохловники разного рода имеются, и так же туземцы с карго-культом поклонения Западу в большинстве водятся
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Batt Monner
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Ответ artpal
Само по себе окончание войны абсолютно не гарантирует того, что нам позволят участвовать в соренованиях под эгидой УЕФА. Вспомни март - российской сборной разрешили играть под нейтральным флагом, но Польша, Чехия и Швеция отказались к нам ехать. Где гарантии, что после СВО отношение к России изменится? Абсолютно никаких Кроме того, такие решения без предварительных консультаций не принимаются, скорее всего от УЕФА уже получены сведения о том, что в ближайшие годы при любом раскладе нас там видеть не рады
Верно мыслишь. Только на чемпионате мира будут те же самые сборные, что в УЕФА, которые откажутся играть с Россией. Причем подведут юридическую базу в виде признания страной спонсором разной негативной деятельности. Так что неважно где, но главные вкусные плюшки останутся вне поля сборной России. И так не только в спорте, в других сферах деятельности тоже
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blacksmithept
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Ответ Batt Monner
Отлично. А чтоб окончательно уйти из Европы, пусть еще совбез склонится к выводу войск из Украины. А то непоследовательно - отправляемся в Азию, но присоединяем европейские территории
Наоборот,надо больше присоединять и окончательно уйдем из Европы с Украиной,прибалтикой,Молдавией.Что там еще?
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ZarvuR2020
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Даже ведь одного сезона отстранения не прошло. Англия 4 сезона без еврокубков сидела. Клоуны.
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&_Bishep_&
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Иногда мне кажется , что это до сих пор какой то сон.
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Ol Good
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Ну и правильно.
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Papa Bear
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Ответ Ketanest
Вот с кем придется играть : Иран ,Япония ,Республика Корея Австралия ,Катар , Объединённые Арабские Эмираты ,Саудовская Аравия Саудовская Ирак ,Сирия ,Узбекистан ,Ливан ,Оман ,Киргизия ,Иордания ,Вьетнам ,Палестина Индия ,Бахрейн ,Таиланд ,Таджикистан ,КНДР, Филиппины Китайский Тайбэй Туркменистан, Мьянма ,Гонконг, Йемен, Афганистан Мальдивы, Кувейт, Индонезия Сингапур ,Непал, Малайзия, Камбоджа ,Макао, Лаос, Бутан Монголия, Бангладеш Гуам, Бруней, Восточный Тимор, Пакистан, Шри-Ланка Представляю себе зарубу со сбороной Бутана или Лаоса, спасибо тебе Вова
Можешь не представлять, нас туда не примут.
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Фан Рубина
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Ответ Манул
"по надуманным предлогам" ---- ага, куда уж надуманней
С нашей стороны нет реальных причин, мешающих игре. Со стороны европки - только детские глупые отмазки.
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bibendum
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Ответ Delirium_Tremens
КЕУ теперь будет бороться за азекубки?
Теперь будет КАУ
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Delirium_Tremens
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КЕУ теперь будет бороться за азекубки?
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Ketanest
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Вот с кем придется играть :
Иран ,Япония ,Республика Корея
Австралия ,Катар , Объединённые Арабские Эмираты ,Саудовская Аравия Саудовская
Ирак ,Сирия ,Узбекистан ,Ливан ,Оман ,Киргизия ,Иордания ,Вьетнам ,Палестина
Индия ,Бахрейн ,Таиланд ,Таджикистан ,КНДР, Филиппины Китайский Тайбэй
Туркменистан, Мьянма ,Гонконг, Йемен, Афганистан Мальдивы, Кувейт, Индонезия
Сингапур ,Непал, Малайзия, Камбоджа ,Макао, Лаос, Бутан Монголия, Бангладеш
Гуам, Бруней, Восточный Тимор, Пакистан, Шри-Ланка
Представляю себе зарубу со сбороной Бутана или Лаоса, спасибо тебе Вова
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Денис Давыдов
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Ответ Лимит легионеров
Совершенно верно. Странно что одурманенные пропагандой юзеры спорста этого не понимают. Но их тут давно обрабатывали, чтобы создать послушное стадо, которое готово валяться в ногах у западных партнеров
Куда нам до послушного стада, что готово валятся у ног кооператива озеро
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artpal
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Ответ Хукума Муракама
Это будет катастрофа. Глупейшее решение. Вобла однажды кончится, а если эти ломанутся в Азию, в УЕФА уже никто их не примет
Само по себе окончание войны абсолютно не гарантирует того, что нам позволят участвовать в соренованиях под эгидой УЕФА. Вспомни март - российской сборной разрешили играть под нейтральным флагом, но Польша, Чехия и Швеция отказались к нам ехать. Где гарантии, что после СВО отношение к России изменится? Абсолютно никаких
Кроме того, такие решения без предварительных консультаций не принимаются, скорее всего от УЕФА уже получены сведения о том, что в ближайшие годы при любом раскладе нас там видеть не рады
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Pb-SE
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
А кому мы в азии нужны? Там если че как минимум две "империалистические подстилки", разве их мнение не будет учитываться при приеме?
А вот тут вопрос: когда принимают нового члена в федерацию, решение принимают исходя из большинства голосов, или достаточно одного голоса против, чтобы заблокировать? Вряд ли Сербия была за принятие Косово в УЕФА.
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Сергей Спиридонов
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Ответ Ewgen
Тут поражает другое, что никто из них, депутатов, спортсменов, не в состоянии просто взять и задать вопрос: Владим Владимыч, а какого хрена наши войска делают в чужой стране? Владим Владимыч, а какого хрена мы сейчас обсуждаем вопрос перехода в Азию? Владим Владимыч, почему нас вышвырнули вон отовсюду, из спорта, из экономики, почему мы вынуждены приспосабливаться, приноравливаться, проделывать дырки в санкциях, почему мы не можем жить свободно, открыто, путешествовать по миру, торговать, получать выгоду? Вот интересно, за два десятилетия у власти ему хоть кто-нибудь задал хоть один неудобный вопрос, или вся так называемая оппозиция состояла только из клоунов типа Жириновского и Зюганова? Вы представляете, насколько зачищено, насколько выжжено политическое поле, что вместо того, чтобы задать эти логичные вопросы, все, как стадо баранов, кивают гривой и молча пытаются приспособиться к новым реалиям?
Как русские земли могут быть чужой страной?)))
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pass_
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Даже если УЕФА снимет бан с нами будут отказываться играть многие европейские сборные, поэтому остается только Азия. Там есть хоть какой-то шанс выступить на Азиатском чемпе, а ЧМ пока тоже бан
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Лев Эллис
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Ответ Лакедемон
«Большинство людей предпочитают глупость мудрости, ибо глупость смешит, а мудрость печалит» - Шекспир
"Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман" - Пушкин
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Сергей Чекрыжов
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Это получается, могут вернуться долгожданные зарубы Спартак - Пахтакор?
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Алекс 777
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Ответ ОттоДракула
А саму Азию кто-нибудь спрашивал?
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Batt Monner
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Отлично. А чтоб окончательно уйти из Европы, пусть еще совбез склонится к выводу войск из Украины. А то непоследовательно - отправляемся в Азию, но присоединяем европейские территории
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Сталкер2000
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А азия то хоть в курсе)))
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goshforever
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Ответ ОттоДракула
А саму Азию кто-нибудь спрашивал?
Дюков только что подтвердил, что таки да. Спортс.ру тормозит
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