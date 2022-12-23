«Большинство членов исполкома склоняются к переходу в Азию». Колосков об РФС

заявил, что члены исполкома РФС склоняются к переходу в Азию.

«Было много опасений. Большинство членов исполкома склоняются к тому, чтобы перейти в Азию.

Но есть несколько неясных вопросов, поэтому приняли решение отложить окончательное решение до следующего заседания исполкома РФС. Оно пройдет во вторник», – сказал почетный президент .

Российский футбол завис между Европой и Азией. Возможен ли вообще трансфер? И разве нас там ждут?