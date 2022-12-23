«Большинство членов исполкома склоняются к переходу в Азию». Колосков об РФС
Вячеслав Колосков заявил, что члены исполкома РФС склоняются к переходу в Азию.
«Было много опасений. Большинство членов исполкома склоняются к тому, чтобы перейти в Азию.
Но есть несколько неясных вопросов, поэтому приняли решение отложить окончательное решение до следующего заседания исполкома РФС. Оно пройдет во вторник», – сказал почетный президент РФС.
Российский футбол завис между Европой и Азией. Возможен ли вообще трансфер? И разве нас там ждут?
А, вот подхохловники разного рода имеются, и так же туземцы с карго-культом поклонения Западу в большинстве водятся
Иран ,Япония ,Республика Корея
Австралия ,Катар , Объединённые Арабские Эмираты ,Саудовская Аравия Саудовская
Ирак ,Сирия ,Узбекистан ,Ливан ,Оман ,Киргизия ,Иордания ,Вьетнам ,Палестина
Индия ,Бахрейн ,Таиланд ,Таджикистан ,КНДР, Филиппины Китайский Тайбэй
Туркменистан, Мьянма ,Гонконг, Йемен, Афганистан Мальдивы, Кувейт, Индонезия
Сингапур ,Непал, Малайзия, Камбоджа ,Макао, Лаос, Бутан Монголия, Бангладеш
Гуам, Бруней, Восточный Тимор, Пакистан, Шри-Ланка
Представляю себе зарубу со сбороной Бутана или Лаоса, спасибо тебе Вова
Кроме того, такие решения без предварительных консультаций не принимаются, скорее всего от УЕФА уже получены сведения о том, что в ближайшие годы при любом раскладе нас там видеть не рады