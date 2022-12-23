Депутат Свищев о переходе РФС в Азию: «Скептически отношусь. Лучше играть в Европе»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев против перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мы понимаем, что лучше играть в Европе. Но в нынешней ситуации мы не знаем, сколько наш футбол не будет выступать на международной арене. Если европейцы не хотят нас видеть в еврокубках, то это не значит, что наши спортсмены должны страдать.

Хотя я скептически отношусь к переходу в азиатскую конфедерацию. Слышал, что от нескольких азиатских спортивных функционеров прозвучала идея приглашения России в Азию и участия в их чемпионатах. Для нас главное, чтобы футболисты имели возможность играть и отбираться на турниры. Любой шанс, даже минимальный, нужно отработать по максимуму», – сказал Свищев.

На сегодняшнем заседании исполкома РФС обсудят возможность перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола.