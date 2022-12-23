Депутат Свищев о переходе РФС в Азию: «Скептически отношусь. Лучше играть в Европе»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Государственная дума Азиатская футбольная конфедерация Дмитрий Свищев Политика Спорт-Экспресс Футбол

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мы понимаем, что лучше играть в Европе. Но в нынешней ситуации мы не знаем, сколько наш футбол не будет выступать на международной арене. Если европейцы не хотят нас видеть в еврокубках, то это не значит, что наши спортсмены должны страдать.

Хотя я скептически отношусь к переходу в азиатскую конфедерацию. Слышал, что от нескольких азиатских спортивных функционеров прозвучала идея приглашения России в Азию и участия в их чемпионатах. Для нас главное, чтобы футболисты имели возможность играть и отбираться на турниры. Любой шанс, даже минимальный, нужно отработать по максимуму», – сказал Свищев.

На сегодняшнем заседании исполкома РФС обсудят возможность перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола.

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10 комментариев

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Okaka
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как же играть в Европе, если в России запретили ЛГБТ пропаганду, а Европа кишмя кишит ею...
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инок
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Все депутаты как будто во сне живут)
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Денис Давыдов
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Забавно все таки, Свищёв с пеной у рта всегда пытается доказать какие в Европе русофобы и нацисты, но играть все равно хотим с ними 😂
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liverpool and barcelona fan
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Любезный Коссутий
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Sergey Kuznetsov
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лучше, как сейчас(!), играть в Европе! абсолютли согласен со слугой
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Харламов Никита
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Ответ Ебздрогыч
Судя по происходящим событиям в стране, нам надо переходить в Остазию. Ну, вы меня понимаете...
Скорее в ЭВТАНАЗИЮ ;)
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zayd
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Так Европа плохой или нет определитесь уже?!
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Алексей ПК
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Ебздрогыч
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Судя по происходящим событиям в стране, нам надо переходить в Остазию. Ну, вы меня понимаете...
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