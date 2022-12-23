РФС на следующей неделе вновь обсудит вопрос о переходе в Азию: «Взяли тайм-аут»

РФС на следующей неделе вновь обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Об этом сообщил член исполкома и советник президента РФС Игорь Каменской.

«По Азии взяли тайм-аут. До середины следующей недели. Там будет еще одно заседание. Думаю, что руководство поручит исполкому проработать решение», – сказал Каменской.

Исполком РФС не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола