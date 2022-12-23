РФС на следующей неделе вновь обсудит вопрос о переходе в Азию: «Взяли тайм-аут»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Футбол

РФС на следующей неделе вновь обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Об этом сообщил член исполкома и советник президента РФС Игорь Каменской.

«По Азии взяли тайм-аут. До середины следующей недели. Там будет еще одно заседание. Думаю, что руководство поручит исполкому проработать решение», – сказал Каменской.

Исполком РФС не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

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44 комментария

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Ростов-на-Дону
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Ответ AaA
"Послоть УЕФУ" конечно можно. А куда "послоть ФИФУ"?
ты, кстати, уже там....
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Andy Tucker
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Ответ Marat_NJL
Если бы спросили, был бы ответ, официальный или неофициальный, хоть какая-то новость. Как вы себе представляете, что с нами будут играть Япония, Корея, Австралия и тд, если с нами даже «братушки» сербы за 10 месяцев не соизволили товарняк сгонять?)) Это пыль в глаза и имитация бурной деятельности. Обсуждать, насколько здраво, в принципе, играть в азиатской ЛЧ с огромными перелетами даже не имею смысла)
Неофициально спросили. Конкретно с 2-3 странами разводят везде, если ты не в курсе. В Европе куча таких от известных Армения-Азербайджан, Сербия-Косово и кончая Испания-Гибралтар. В Азии так же КНДР с ЮжКореей. Это же не мешало КНДР выходить на ЧМ
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Российский пользователь
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на сколько знаю нужно согласие всех стран для вступления и на 100% процентов уверен, что Япония фак покажет из за Курил
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Харламов Никита
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Ответ Кирилл Титков
Повторюсь. Зачем переходить? Создадим свою конфедерацию, с блэкджеком и шлюхами!
Идеальный вариант ;)
Беларусь, Северная Корея, Иран и Россия - БСКИР 😝😝😝
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ТимТалер
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"УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки" русский футбол начнёт снова интегрироваться в европейский.

"Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации"
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angry horse
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Ответ Fox_Mulder_12
Спортс, как ФИФА, пытается сделать лучше, но становится только хуже. Как не нужны 48 команд на ЧМ, так и эти комментарии. Верните старый дизайн!
А что не так с комментариями? 🤔 В мобильной версии все вроде по-старому😎
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AaA
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Ответ Ростов-на-Дону
Послоть УЕФУ на три весёлых буквы!
"Послоть УЕФУ" конечно можно. А куда "послоть ФИФУ"?
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инок
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Сначала надо всесторонне изучить вопрос и позвонить кому нужно. А то уже решения какие-то собрались принимать)
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Харламов Никита
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Ответ Phantom1289
Я вот думаю, может все таки не спроста все эти разговоры по Азию? Может все таки этот вопрос с ФИФА и Азиатской лигой обсуждался? И там и там дали зеленый свет. Типо думайте, мы не против будем. Ибо в противном случае, если все эти разговоры идут про Азию, не имея поддержки и "Ок" от ФИФА, как то уж совсем тупо. Ну не настолько же они там тупые то все. Такой выход же по хорошему всем выгоден. ФИФА этим покажет что "спорт вне политики" и наша сборная и клубы будут играть. Но не на виду, в Европе, а на "дальней полке" в Азиатской лиге. Все таки медийность разная. Азиатской лиге тоже выгодно. Бабки из РФ пойдут. Тот же Газпром сколько УЕФА башлял.
А в Азии, что денег нет ?! ;)
Они в курсе что все деньги в России ;)

Смешно конечно, для азиатских компаний Россия менее 1% от всех продаж - зачем РФС им ?! ;)
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Кирилл Титков
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Повторюсь. Зачем переходить? Создадим свою конфедерацию, с блэкджеком и шлюхами!
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Shadow1882
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Наверняка это всё сделано для прощупывания почвы, чтобы посмотреть на реакцию УЕФА
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Marat_NJL
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Ответ Gepard_GRIN
Да может и спросили уже.
Если бы спросили, был бы ответ, официальный или неофициальный, хоть какая-то новость. Как вы себе представляете, что с нами будут играть Япония, Корея, Австралия и тд, если с нами даже «братушки» сербы за 10 месяцев не соизволили товарняк сгонять?))

Это пыль в глаза и имитация бурной деятельности.

Обсуждать, насколько здраво, в принципе, играть в азиатской ЛЧ с огромными перелетами даже не имею смысла)
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Booligan
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Комментарии с мобилок теперь тупо не видно. Шрифт гавно
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Классный руководитель
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вновь посидят за столом, потрендят и еще на полгодика паузу а там еще на полгодика
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Ростов-на-Дону
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Ответ Ростов-на-Дону
Послоть УЕФУ на три весёлых буквы!
ПОСЛаТЬ
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Gustav Forsberg
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Ответ Fox_Mulder_12
Спортс, как ФИФА, пытается сделать лучше, но становится только хуже. Как не нужны 48 команд на ЧМ, так и эти комментарии. Верните старый дизайн!
и еще: коммент набирает 3 минуса, скрывается.. а как его увидеть-то, минусованный?
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Харламов Никита
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То есть на КамингАут - взяли ТаймАут ?! ;)

Да кому вы в Азии то нужны ?!
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Валера, уходи!!!
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Имхо: изначально члены были настроены против, но им намекнули что долгосрочный тренд разрыв связей с Европой по всем направлениям, так что даже если вы ничего не решите сейчас, в Европу возврата не будет, просто потеряете время.
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Кирилл.С-Пб
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Она перестанет быть Азиатской. Глаза на лоб полезут, когда узнают
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Петрович5%
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Чтобы перейти в Азию,надо вопрос согласовать с ФИФА, а не междусобойчик устраивать.Вот, если ФИФА не против, тогда придет время думать и решать.А так это разговоры не о чем.
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Ростов-на-Дону
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Послоть УЕФУ на три весёлых буквы!
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sashka.loker
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Ответ Gepard_GRIN
Да может и спросили уже.
Тогда бы точно были новости об этом, потому что держать язык за зубами не умеют
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Андрей Шульга
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Ответ Phantom1289
Я вот думаю, может все таки не спроста все эти разговоры по Азию? Может все таки этот вопрос с ФИФА и Азиатской лигой обсуждался? И там и там дали зеленый свет. Типо думайте, мы не против будем. Ибо в противном случае, если все эти разговоры идут про Азию, не имея поддержки и "Ок" от ФИФА, как то уж совсем тупо. Ну не настолько же они там тупые то все. Такой выход же по хорошему всем выгоден. ФИФА этим покажет что "спорт вне политики" и наша сборная и клубы будут играть. Но не на виду, в Европе, а на "дальней полке" в Азиатской лиге. Все таки медийность разная. Азиатской лиге тоже выгодно. Бабки из РФ пойдут. Тот же Газпром сколько УЕФА башлял.
настолько
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frog19
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Ответ Trash Talking
Потому что Европа полностью против России, а в Азии есть лояльные страны, которые нашу повестку поддержат
Повестку чего и куда ?
Бан на международные соревнования это всё равно никак не отменит. А эта азиатская лига чемпионов во-первых не факт что бан позволит нам там играть, а во-вторых ну скажем честно никому этот турнир не интересен и нафиг не нужен.
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White Noise
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Имитация активной деятельности
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