РФС на следующей неделе вновь обсудит вопрос о переходе в Азию: «Взяли тайм-аут»
РФС на следующей неделе вновь обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.
Об этом сообщил член исполкома и советник президента РФС Игорь Каменской.
«По Азии взяли тайм-аут. До середины следующей недели. Там будет еще одно заседание. Думаю, что руководство поручит исполкому проработать решение», – сказал Каменской.
Исполком РФС не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола
Беларусь, Северная Корея, Иран и Россия - БСКИР 😝😝😝
"Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации"
Они в курсе что все деньги в России ;)
Смешно конечно, для азиатских компаний Россия менее 1% от всех продаж - зачем РФС им ?! ;)
Это пыль в глаза и имитация бурной деятельности.
Обсуждать, насколько здраво, в принципе, играть в азиатской ЛЧ с огромными перелетами даже не имею смысла)
Да кому вы в Азии то нужны ?!
Бан на международные соревнования это всё равно никак не отменит. А эта азиатская лига чемпионов во-первых не факт что бан позволит нам там играть, а во-вторых ну скажем честно никому этот турнир не интересен и нафиг не нужен.