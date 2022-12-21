Рами об Аргентине: «Мбаппе настолько травмирует их, что они празднуют победу над ним больше, чем титул чемпионов мира»

Теги ПСЖ Труа Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Адиль Рами ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Килиан Мбаппе Футбол

Адиль Рами раскритиковал сборную Аргентины за празднование победы на ЧМ-2022.

Во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес показал куклу с лицом Килиана Мбаппе. Ранее в раздевалке после матча Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер».

«Килиан Мбаппе настолько травмирует их, что они празднуют победу над нашим вундеркиндом больше, чем свой титул чемпионов мира», – написал защитник «Труа» в инстаграме.

Мбаппе – внутренний мем в сборной Аргентины. Мартинес притащил на парад куклу младенца в маске француза

Рами о Мартинесе: «Самый большой мудак в мире футбола и самый ненавистный человек. «Золотая перчатка» ЧМ-2022 – это Буну»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные