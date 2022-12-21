Рами об Аргентине: «Мбаппе настолько травмирует их, что они празднуют победу над ним больше, чем титул чемпионов мира»
Адиль Рами раскритиковал сборную Аргентины за празднование победы на ЧМ-2022.
Во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес показал куклу с лицом Килиана Мбаппе. Ранее в раздевалке после матча Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер».
«Килиан Мбаппе настолько травмирует их, что они празднуют победу над нашим вундеркиндом больше, чем свой титул чемпионов мира», – написал защитник «Труа» в инстаграме.
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