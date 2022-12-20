Осинькин о будущем Пиняева и Глушенкова: «Надеюсь на маленькое чудо в пользу «Крыльев». Не хотим их отпускать»

Главный тренер « » оценил вероятность ухода в « ».

— Что касается истории с Пиняевым и Глушенковым, то могу повторить, что предложение по ним действительно было. То, что мы не хотим отпускать их — ни руководство клуба, ни губернатор, — тоже факт. Но есть контрактные обязательства, где прописана сумма выкупа. Если «Локомотив» активирует эту опцию, то мы не сможем ничего сделать.

— Есть информация, что уже все согласовано.

— Когда будет согласовано, все узнают. Пока даже я об этом не знаю. Сам слежу за ситуацией и надеюсь на маленькое чудо в пользу «Крыльев», — сказал .