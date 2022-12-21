«Крылья» предложили Пиняеву новый контракт – на улучшенных условиях («Чемпионат»)
«Крылья Советов» пытаются сохранить хавбека Сергея Пиняева в команде.
По данным «Чемпионата», самарский клуб уже предложил 18-летнему футболисту новый контракт, предполагающий более выгодные для игрока условия.
Сообщалось, что полузащитник не хочет переходить в «Локомотив», хотя клубы уже согласовали сделку.
Пиняев провел 11 матчей в этом сезоне Мир РПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Детально с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Сергей Пиняев: «Глобальная цель на ближайшие 5 лет — заиграть в европейском топ-клубе»
Комментарии