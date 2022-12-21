«Крылья» предложили Пиняеву новый контракт – на улучшенных условиях («Чемпионат»)

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Чемпионат.com Сергей Пиняев Футбол

«Крылья Советов» пытаются сохранить хавбека Сергея Пиняева в команде.

По данным «Чемпионата», самарский клуб уже предложил 18-летнему футболисту новый контракт, предполагающий более выгодные для игрока условия.

Сообщалось, что полузащитник не хочет переходить в «Локомотив», хотя клубы уже согласовали сделку.

Пиняев провел 11 матчей в этом сезоне Мир РПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Детально с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Сергей Пиняев: «Глобальная цель на ближайшие 5 лет — заиграть в европейском топ-клубе»

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