Названа зарплата в «Локомотиве».

Как сообщает «РБ Спорт», полузащитник « » Глушенков сможет получать в московском клубе 5 миллионов рублей в месяц.

Переход 23-летнего российского футболиста в « » состоится уже зимой. Клуб выкупит Максима за 200 млн рублей и уже сообщил «Крыльям» об этом.

Из-за тяжелой финансовой ситуации «Локомотив» установил потолок зарплаты для новых футболистов. Максимальный доход игрока может составить 5 миллионов рублей.

В текущем сезоне Глушенков провел 16 матчей в Мир , забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.