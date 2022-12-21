Зарплата Глушенкова в «Локо» – 5 млн рублей в месяц. Клуб установил потолок для новичков («РБ Спорт»)

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Названа зарплата Максима Глушенкова в «Локомотиве».

Как сообщает «РБ Спорт», полузащитник «Крыльев Советов» Глушенков сможет получать в московском клубе 5 миллионов рублей в месяц.

Переход 23-летнего российского футболиста в «Локо» состоится уже зимой. Клуб выкупит Максима за 200 млн рублей и уже сообщил «Крыльям» об этом.

Из-за тяжелой финансовой ситуации «Локомотив» установил потолок зарплаты для новых футболистов. Максимальный доход игрока может составить 5 миллионов рублей.

В текущем сезоне Глушенков провел 16 матчей в Мир РПЛ, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.

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