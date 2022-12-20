«Локомотив» выкупит Глушенкова за 200 млн рублей и уже сообщил «Крыльям» об этом

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«Локомотив» уведомил «Крылья Советов» о готовности подписать Максима Глушенкова.

В контракте 23-летнего полузащитника прописана сумма отступных 200 миллионов рублей. «Локо» подтвердил, что готов заплатил столько, поэтому препятствий для трансфера больше нет.

Сторонам осталось уладить юридические формальности, сообщает «Спорт-Экспресс».

По другому футболисту «Крыльев», 18-летнему Сергею Пиняеву, москвичи пока подтверждающих документов не присылали, хотя, скорее всего, и он окажется в составе красно-зеленых.

Ранее сообщалось, что «Локо» потратит более 700 млн рублей на Пиняева и Глушенкова, а агенты Сергея получат 140 млн.

Статистику 18-летнего Пиняева можно изучить здесь. Показатели 23-летнего Глушенкова доступны тут.

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