Пиняев хочет отказать «Локо». С «Крыльями» трансфер уже согласован («Чемпионат»)
Сергей Пиняев не хочет переходить в «Локомотив».
Ранее сообщалось, что «Локо» потратит более 700 миллионов рублей на Пиняева и Максима Глушенкова, а агенты Сергея получат 140 миллионов.
По данным «Чемпионата», 18-летний атакующий полузащитник «Крыльев Советов» пытается отказаться от перехода в московский клуб.
«Клубы уже согласовали переход Пиняева, но сам футболист сомневается в том, что этот переход нужен его карьере, и пытается отказаться от подписания контракта», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Пиняев провел 11 матчей в этом сезоне Мир РПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его подробная статистика – здесь.
Комментарии