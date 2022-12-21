Пиняев хочет отказать «Локо». С «Крыльями» трансфер уже согласован («Чемпионат»)

Сергей Пиняев не хочет переходить в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что « » потратит более 700 миллионов рублей на Пиняева и Максима Глушенкова, а агенты Сергея получат 140 миллионов.

По данным «Чемпионата», 18-летний атакующий полузащитник « » пытается отказаться от перехода в московский клуб.

«Клубы уже согласовали переход Пиняева, но сам футболист сомневается в том, что этот переход нужен его карьере, и пытается отказаться от подписания контракта», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пиняев провел 11 матчей в этом сезоне Мир РПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его подробная статистика – здесь.