Решение о переходе РФС в Азию вряд ли примут сегодня. Возвращение в Европу останется приоритетом («Чемпионат»)

Решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола вряд ли примут сегодня.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, на сегодняшнем заседании исполкома могут принять как окончательное решение о переходе в Азию, так и взять паузу с целью продолжения обсуждений. Второй вариант является наиболее вероятным.

Руководство российского футбола не уверено в азиатском варианте. Есть большие сомнения, что решение покинуть Европу пойдет на пользу российским клубам и сборной.

Скорее всего, будет принято решение создать рабочую группу, которая займется изучением данного вопроса, но приоритетом останется возвращение в европейский футбол.

Сообщалось, что УЕФА выступает против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.