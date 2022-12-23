УЕФА против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола («Чемпионат»)

УЕФА выступает против возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнет снова интегрироваться в европейский.

Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации», — сообщил « » источник, знакомый с ситуацией.

Переход РФС в Азию «с высокой долей вероятности» запустят после заседания исполкома 23 декабря («СЭ»)