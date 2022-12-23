УЕФА против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола («Чемпионат»)
УЕФА выступает против возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнет снова интегрироваться в европейский.
Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
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