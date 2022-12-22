Гинер о переходе в Азию: «Стоит подождать возвращения в Европу. УЕФА, кажется, сам недоволен, поэтому это не должно продлиться долго»

Президент ЦСКА Евгений Гинер сомневается в целесообразности перехода в Азию.

– Самая важная история в нашем футболе сейчас – переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Это очень сложный вопрос. С одной стороны, нам, конечно, необходимо играть на международной арене – как клубам, так и сборной.

С другой, нужно учитывать огромную разницу в финансовой составляющей, если говорить о клубном футболе, совершенно иной лимит на легионеров, да и статус возможных международных матчей, ведь изначально наш рейтинг, надо полагать, будет нулевым, а соперники не самые именитые – начинать придется буквально с нуля.

Поэтому, может, нам и стоит подождать возвращения в большой европейский футбол. Но однозначного ответа тут нет. Вопрос в длительности этого ожидания.

– По вашим ощущениям, сколько еще нужно потерпеть? По-моему, год-два можно, но не более.

– Не думаю, что это должно занять больше времени. Я смотрю на внутреннюю позицию . Мне кажется, там сами недовольны тем, что происходит. Поэтому это не должно продлиться долго.

– Общаетесь ли с кем-то из европейских коллег?

– Конечно.

– Что они говорят?

– Абсолютно нормальная риторика. Если отбросить политиков, то спортивный футбольный мир как дружил, так и дружит. Неважно, какое гражданство или какая национальность у человека. Это абсолютно нормально. Так же переживают, так же готовы поддержать, – сказал Гинер.