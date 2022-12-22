Колосков о переходе в Азию: «России это ничего не дает – мы опустимся на дно мирового футбола. Вы забываете, что санкции наложены не только УЕФА, но и ФИФА»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Вячеслав Колосков Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Вячеслав Колосков выступил против перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию. 

Завтра исполком РФС обсудит данный вопрос.

«Непонятно, для чего нужен переход в АФК. Думаю, до этого дело не дойдет. Нам это ничего не дает – мы опустимся на дно мирового футбола.

Вы все забываете, что санкции на нас наложили не только УЕФА, но и ФИФА. АФК относится к ФИФА и тоже будет исполнять эти санкции. Даже перейдя в АФК, у нас не будет права играть в соревнованиях под эгидой ФИФА.

Люди думают, что как только мы перейдем в Азию, нам все разрешат. Это заблуждение. Исключено абсолютно», – сказал почетный президент РФС.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные