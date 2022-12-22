Колосков о переходе в Азию: «России это ничего не дает – мы опустимся на дно мирового футбола. Вы забываете, что санкции наложены не только УЕФА, но и ФИФА»
Вячеслав Колосков выступил против перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Завтра исполком РФС обсудит данный вопрос.
«Непонятно, для чего нужен переход в АФК. Думаю, до этого дело не дойдет. Нам это ничего не дает – мы опустимся на дно мирового футбола.
Вы все забываете, что санкции на нас наложили не только УЕФА, но и ФИФА. АФК относится к ФИФА и тоже будет исполнять эти санкции. Даже перейдя в АФК, у нас не будет права играть в соревнованиях под эгидой ФИФА.
Люди думают, что как только мы перейдем в Азию, нам все разрешат. Это заблуждение. Исключено абсолютно», – сказал почетный президент РФС.
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