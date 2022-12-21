Пиняев о переходе РФС в Азию: «Скажут – будем играть там, не скажут – останемся в УЕФА. От моего мнения ничего не поменяется, решают люди другого уровня»

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Сергей Пиняев высказался об идее перехода российского футбола в Азию.

Обсуждение вопроса интеграции РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию состоится на заседании исполкома 23 декабря.

«Я не такого масштаба человек, чтобы подробно разбираться в теме возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию и комментировать это.

Я никак на это не смотрю. Скажут играть в АФК – будем играть там, от моего мнения ничего не поменяется. Скажут перейти – перейдем, не скажут – останемся в УЕФА.

Повторяю, что это решают люди другого уровня. Если они посчитают нужным и правильным на данном этапе перейти в Азию, то, значит, так и нужно сделать», – сказал полузащитник «Крыльев Советов».

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