Пиняев о переходе РФС в Азию: «Скажут – будем играть там, не скажут – останемся в УЕФА. От моего мнения ничего не поменяется, решают люди другого уровня»

высказался об идее перехода российского футбола в Азию.

Обсуждение вопроса интеграции РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию состоится на заседании исполкома 23 декабря.

«Я не такого масштаба человек, чтобы подробно разбираться в теме возможного перехода в Азиатскую конфедерацию и комментировать это.

Я никак на это не смотрю. Скажут играть в АФК – будем играть там, от моего мнения ничего не поменяется. Скажут перейти – перейдем, не скажут – останемся в УЕФА.

Повторяю, что это решают люди другого уровня. Если они посчитают нужным и правильным на данном этапе перейти в Азию, то, значит, так и нужно сделать», – сказал полузащитник « ».